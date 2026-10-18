Rendkívüli helyzet a budapesti repülőtéren: perceken belül két Ryanair-gép is madárral ütközött

Nem mindennapi eseménysor zavarta meg a szombat délelőtti forgalmat a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Néhány perc különbséggel két, Olaszországba tartó Ryanair-járat is madárral ütközött, ami miatt átmenetileg a repülőtér forgalma is fennakadt.

Két Ryanair-gép is madárral ütközött Budapesten: lezárták a kifutópályát. Illusztráció

Fotó: ED JONES / AFP

Az egyik érintett járat Nápolyba, a másik Algheróba indult. A nápolyi géppel feltehetően egy közönséges egerészölyv ütközött, a repülőgép azonban biztonságosan elérte úti célját.

Az algherói járat esetében a légitársaság cseregépet állított be, hogy elkerüljék a jelentősebb késést.

Madárral ütközött két Ryanair-gép Budapesten

A madárütközések után az irányítótorony várakozásra kérte a többi járatot. A Budapest Airport tájékoztatása szerint az egyik futópályát 18 percre lezárták, miközben a másik kifutó karbantartás miatt már eleve nem üzemelt.

A repülőtér szerint a madárütközések önmagukban nem számítanak ritkaságnak, az azonban már szokatlan, hogy néhány percen belül két ilyen eset is történjen.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője az RTL-nek elmondta, hogy többféle módszerrel próbálják távol tartani a madarakat. Ezek között szerepelnek a madarak vészjelzéseit utánzó hangsugárzók, a hangágyúk és a különböző riasztó alakok is.

Az RTL által megkérdezett légügyi szakértő szerint madárütközés esetén a pilótáknak akár másodpercek alatt kell eldönteniük, hogy megszakítják-e a felszállást.