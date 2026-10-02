Meglepő, hány évesen házasodnak a magyar férfiak

Jelentősen kitolódott a házasságkötések időpontja Magyarországon. A KSH Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazásának, vagyis a TIMEA-nak a legfrissebb adatai szerint 2025-ben a férfiak átlagosan 37,2, a nők pedig 34,3 évesen kötöttek házasságot. Ebben valamennyi frigy szerepel, tehát azoké is, akik nem először mondták ki az igent.

Majdnem kilenc évvel később házasodik a magyar, mint 1980-ban.

Fotó: Sandy Millar / Unsplsah

Így változtatta meg a csok a magyarok házasodási kedvét

Az első házasságkötés átlagos életkora valamivel alacsonyabb: a férfiaknál 33,3, a nőknél 30,7 év volt. Az 1980-as adatokkal összevetve azonban így is látványos a változás.

Akkoriban a férfiak átlagosan 24,5, a nők pedig 21,8 évesen házasodtak először.

Négy és fél évtized alatt tehát mindkét nemnél csaknem kilenc évvel tolódott ki az esküvő időpontja.

Zalában és Somogyban várnak a legtovább

Területenként jelentős különbségek láthatók. A férfiak átlagos életkora Somogyban és Zalában volt a legmagasabb: mindkét vármegyében 38,5 évesen kötöttek házasságot. A nőknél Zala áll az első helyen 35,5 éves átlaggal.

Az első gyermek vállalásakor a magyar nők átlagosan 29,47 évesek voltak. Budapesten ennél jóval később, átlagosan 32,08 évesen szülték meg első gyermeküket, Szabolcs-Szatmár-Beregben viszont 26,15 év volt az átlag.

A csok is hatással lehetett a házasodási kedvre

Érdekes változás történt a házasságon kívül született gyermekek arányában is. Ez az érték 1990-ben még 13,1 százalék volt, 2015-re azonban 47,8 százalékra emelkedett.

Ezt követően folyamatos csökkenés kezdődött: 2024-re 23,6 százalékra esett vissza, 2025-ben pedig 24,2 százalékon állt.

A KSH közleménye szerint a kutatók ezt gyakran a csok bevezetésével magyarázzák. Bár a támogatásnak nem minden esetben volt feltétele a házasság, a szabályok több ponton előnyben részesítették a házaspárokat.

A házasságon kívüli születések aránya Borsod-Abaúj-Zemplénben volt a legmagasabb, 42 százalék. Szabolcs-Szatmár-Beregben és Somogyban egyaránt 35 százalékot mértek. A legalacsonyabb értéket Budapesten regisztrálták, ahol a gyermekek 16,4 százaléka született házasságon kívül.