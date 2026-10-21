Itt a vége: az MNB visszavonta ennek a banknak az engedélyét, indul a betétesek kártalanítása

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Trive Bank tevékenységi engedélyét, és elrendelte a pénzintézet végelszámolását - közölte a jegybank az MTI-vel szerdán.

Trive Bank: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a pénzintézet engedélyét, jön a végelszámolás

Fotó: Szabó Gábor

Trive Bank: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a pénzintézet engedélyét, jön a végelszámolás

A tájékoztatás szerint az Országos Betétbiztosítási Alap a törvényes összeghatárig hét munkanapon belül kifizeti a száznál kevesebb betétes követelését. Az MNB megjegyezte, hogy a társaság hitelállománya és hitelezett ügyfeleinek száma is minimális, így a döntés a pénzügyi piacok stabil, biztonságos működését nem befolyásolja.

A jegybank határozatában a jogszabálynak megfelelően a hitelintézet végelszámolójának a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki. A végelszámolás kezdete a határozat közlésének napja.

A közlemény szerint az MNB folyamatos felügyelési tevékenysége során megállapította, hogy a döntően kis összegű online személyi kölcsönöket kihelyező intézmény tőkehelyzete a továbbiakban nem teszi lehetővé a piaci működés folytatását.

A Trive Bank 2 milliárd forint alatti lakossági hitelállománya a hazai bankpiac teljes volumenének jóval kevesebb mint egy tízezrelékét teszi ki, ami elenyésző részesedést jelent. A hiteladósok száma is minimális, ezért a mostani lépés semmilyen hatással nincs a hazai pénzügyi piacokra. A hitelintézet betéteseinek száma nem éri el a száz főt

- közölte az MNB.

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a jogszabály által előírt 7 munkanapon belül - az adott betétes tényleges betétösszegétől függően - akár 100 ezer eurós összeghatárig (jelenlegi árfolyamon több mint 36 millió forintig) fizeti ki a biztosított követeléssel bíró betéteseket a hitelintézeti törvény alapján. Ez a magyar Trive Banktól az OBA-nak átadott információk alapján történik, azt a betéteseknek nem kell kérelmezniük a magyar garanciaintézménynél.

A jegybank emlékeztetett: korábban - bírságot is kiszabó határozatában - kötelezte a bankot, hogy a jövőben mindenkor folyamatosan és teljeskörűen feleljen meg a saját tőkeértékére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, azonban ez nem történt meg. A pénzügyi felügyelet számára elsődleges érték a hazai hitelintézeti piac stabil, kiszámítható és az ügyfelek számára biztonságos működésének szavatolása, ennek további biztosítása érdekében döntött az MNB a rendezett, szabályozott kivezetésről - áll a közleményben.