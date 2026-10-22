Magyar Péter hangján szólal meg az automata hívás, amely az október 23-i ünnepségre hívja az embereket

A hívásban Magyar Péter miniszterelnök hangján hallható a meghívó, amely a Kossuth téren tartandó állami megemlékezésre invitálja az embereket. Azt egyelőre nem tudni, pontosan kik kapják a hívásokat, és milyen technológiával készítették a felvételt.

Magyar Péter hangján hallható a meghívó az ünnepségre

Fotó: Havran Zoltán

Kétnapos programsorozattal emlékeznek 1956-ra, Magyar Péter beszédet mond

Az állami ünnepségek október 22-én, csütörtökön kezdődnek a Műegyetemnél és a Bem téren, majd másnap a Kossuth téren és a pesti alsó rakparton folytatódnak.

Október 23-án délután két órakor tartják az Országgyűlés ünnepi ülését, délután négy órakor pedig elkezdődik az állami műsor a Kossuth téren, ahol Magyar Péter is beszédet mond. Az esti program részeként a nemzetközi vendégek tiszteletére fogadást rendeznek a Szépművészeti Múzeumban – írja a HVG.

A Fidesz és a Mi Hazánk is külön rendezvényt tart

A Fidesz zászlómenetet szervez, amelynek résztvevői péntek délelőtt a Műegyetemtől vonulnak a Bem térre. A rendezvényen Áder János volt köztársasági elnök, Bóka János és Schmidt Mária is beszédet mond.

A Mi Hazánk Mozgalom délután három órakor a Corvin közben tartja megemlékezését. Az ellenzéki pártok jelezték, hogy nem vesznek részt az Országgyűlés ünnepi ülésén.