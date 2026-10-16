Magyar Péter: A szigorú határvédelem és az illegális migránsok visszaküldése a követendő példa

Egyértelműnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben pénteken, hogy mára a szigorú, határozott és hatékony határvédelem és az illegális migránsok azonnali visszaküldése a követendő példa az európai országok többségében.

Magyar Péter szerint a szigorú határvédelem és az illegális migránsok visszaküldése a követendő példa

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Magyar Péter a kétnapos uniós csúcstalálkozó zárónapjának migrációs vitájával kapcsolatban osztott meg bejegyzést a közösségi oldalán, és ebben közölte, hogy „kemény és érzelmes vita folyik még péntek este is” a 27 európai tagállam vezetője között az illegális migráció elleni küzdelemről.

Kiemelte: noha a szigorú, határozott és hatékony határvédelem és az illegális migránsok azonnali visszaküldése a követendő példa az európai országok többségében, mégsem mindegyikben.

Magyarország képviseletében a legszigorúbb lengyel-olasz-dán javaslatot támogatom, és közösen próbáljuk meggyőzni a néhány ellenálló tagállamot

– fogalmazott.

A kormányfő megosztotta azt is, hogy az uniós csúcs második napjának kilencedik órájában „lázasan, kissé fáradtan, de eltökélten, az ülésteremben kávézva” képviseli a magyar érdekeket, hiszen – mint hozzátette – „fontos ügyben tárgyalunk”.

Fontos bejelentést tett Magyar Péter, miután négyszemközt tárgyalt Zelenszkijjel

2026. október 16-án Brüsszelben négyszemközti tárgyalást folytatott Magyarország miniszterelnöke és Ukrajna elnöke. Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai magyarok jogairól, a két ország kapcsolatainak rendezéséről és a béketeremtés lehetőségeiről egyeztetett.