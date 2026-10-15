Vezetőváltás a Magyar Postánál: nemzetközi nagyvállalatoktól érkezik az új vezérigazgató

Szakonyi András lett a Magyar Posta vezérigazgatója – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter és Szakonyi András, a Magyar Posta vezérigazgatója

Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

A tárcavezető bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Magyar Posta jövőbeni sikere azon múlik, mennyire képes alkalmazkodni az új piaci környezethez, miközben megőrzi hatékony működését.

A miniszter szerint ezért olyan szakemberre van szükség a vállalat élén, aki nemzetközi szinten is bizonyított nagy szervezetek átalakításában és infrastruktúrák működtetésében.