Vezetőváltás a Magyar Postánál: nemzetközi nagyvállalatoktól érkezik az új vezérigazgató

Szakonyi András lett a Magyar Posta vezérigazgatója – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.
A tárcavezető bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Magyar Posta jövőbeni sikere azon múlik, mennyire képes alkalmazkodni az új piaci környezethez, miközben megőrzi hatékony működését.
A miniszter szerint ezért olyan szakemberre van szükség a vállalat élén, aki nemzetközi szinten is bizonyított nagy szervezetek átalakításában és infrastruktúrák működtetésében.
Több évtizedes nemzetközi tapasztalattal érkezik a Magyar Posta vezérigazgatója
Szakonyi András mintegy három évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik, amelyet nemzetközi nagyvállalatoknál szerzett.
Pályafutása során dolgozott a GE-nél, a New York-i tőzsdén jegyzett Iron Mountainnél, valamint a Ferrovialnál, ahol digitális infrastruktúra-fejlesztésekért felelt.
Kapitány István szerint az új vezérigazgató ezt a nemzetközi tapasztalatot most a magyar emberek szolgálatában kamatoztathatja.