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Magyar Posta

Vezetőváltás a Magyar Postánál: nemzetközi nagyvállalatoktól érkezik az új vezérigazgató

26 perce
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Új vezető került az egyik legnagyobb magyar állami vállalat élére. A Magyar Posta vezérigazgatója Szakonyi András lett, aki korábban több nemzetközi nagyvállalatnál töltött be vezető pozíciókat. Kinevezését Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter jelentette be csütörtökön.
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Magyar PostavezérigazgatóKapitány István

Szakonyi András lett a Magyar Posta vezérigazgatója – jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter és Szakonyi András, a Magyar Posta vezérigazgatója -
Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter és Szakonyi András, a Magyar Posta vezérigazgatója
Fotó: Kapitány István Facebook-oldala

A tárcavezető bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Magyar Posta jövőbeni sikere azon múlik, mennyire képes alkalmazkodni az új piaci környezethez, miközben megőrzi hatékony működését.

A miniszter szerint ezért olyan szakemberre van szükség a vállalat élén, aki nemzetközi szinten is bizonyított nagy szervezetek átalakításában és infrastruktúrák működtetésében.

Több évtizedes nemzetközi tapasztalattal érkezik a Magyar Posta vezérigazgatója

Szakonyi András mintegy három évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik, amelyet nemzetközi nagyvállalatoknál szerzett.

Pályafutása során dolgozott a GE-nél, a New York-i tőzsdén jegyzett Iron Mountainnél, valamint a Ferrovialnál, ahol digitális infrastruktúra-fejlesztésekért felelt.

Kapitány István szerint az új vezérigazgató ezt a nemzetközi tapasztalatot most a magyar emberek szolgálatában kamatoztathatja.

 

 

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