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Magyarország

Azt hinnéd, egy másik bolygón jársz: lenyűgöző fotókon Magyarország rejtett arca – galéria

32 perce
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Vörös sziklák, fehér teraszok és szinte sivatagi homokbuckák: ezekért a látványokért nem kell külföldre utazni. Magyarország különleges természeti helyei között olyanokat is találni, amelyekről első pillantásra nehéz elhinni, hogy a hazai táj részei.
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Magyarországtermészeti látnivalógaléria

Egy vörös sziklafalról könnyen egy távoli sivatag jut eszünkbe, a fehér teraszokról pedig valamilyen egzotikus úti cél. Aztán kiderül, hogy a fénykép Magyarországon készült, és egyből más szemmel nézünk arra a vidékre, amelyről azt hittük, jól ismerjük.

Magyarország különleges természeti helyei: ezt látnod kell – galéria
Magyarország különleges természeti helyei: ezt látnod kell – Hegyestű: Az egykori kőfejtő feltárta a vulkáni eredetű hegy belsejét: a sziklafalon jól láthatók az egymás mellé rendeződő bazaltoszlopok 
Fotó: Korbely Barnabas / Wikimedia Commons

Magyarország különleges természeti helyei: ezt látnod kell 

A hazai tájakhoz sokunk fejében ismerős képek társulnak: lankás dombok, erdei ösvények, a Balaton partja vagy az Alföld végtelen síksága. Pedig néha elég letérni a megszokott útvonalról, és egészen más világ fogad. Különös formájú sziklák, égnek meredő kőoszlopok, homokbuckák és szűk szurdokok teszik emlékezetessé a megérkezést.

Magyarország különleges természeti helyei között olyan tájak is akadnak, amelyek mai látványához az ember munkája is hozzájárult. Az egykori bányák feltárt sziklafalai és hátramaradt mélyedései ma egészen szokatlan környezetet teremtenek. Ettől a történetük is érdekesebb: a látvány mögött egy vidék múltja rajzolódik ki.

Galériánk tíz helyszíne arra csábít, hogy újra felfedezzük az országot. Lehet, hogy valamelyik mellett már el is mentünk, csak nem tudtuk, mi rejtőzik a közelben. A következő kirándulás célpontja pedig akár egyetlen fotó láttán eldőlhet. 

Galéria: Mintha a Marson járnál, pedig Gánton vagy: te melyik magyar tájat fedeznéd fel?
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Gánt – egykori bauxitbánya: Vöröses sziklafalak és kopár felszínek teszik különlegessé az egykori bauxitbánya táját, amely szinte marsbéli hangulatot idéz

 

 

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