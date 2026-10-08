A Duna alacsony vízállása miatt újra láthatóvá váltak a Margit híd háborús maradványai - galéria

A Duna alacsony vízállása miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborúban elpusztított budapesti átkelők maradványai. A Margit híd roncsai között korlát- és egyéb fémdarabok is előkerültek.

Előbukkantak a régi Margit híd maradványai is a Dunából

Fotó: MW

A Margit hidat kétszer is felrobbantották a németek

A második világháború egyik legsúlyosabb budapesti tragédiája a Margit hídhoz kötődik.

Az átkelőt a német csapatok már 1944 őszén aláaknázták, ám november 4-én, a délutáni csúcsforgalomban váratlanul felrobbantak a töltetek.

A robbanás a híd pesti oldalának több ívét is a Dunába taszította.

A katasztrófában több százan vesztették életüket, a történészek becslései szerint a halálos áldozatok száma akár a hatszázat is elérhette.

A tragédia azonban nem jelentette a Margit híd teljes pusztulását. A megmaradt budai részeket a visszavonuló német csapatok 1945. január 18-án pusztították el, hogy megakadályozzák a szovjet hadsereg átkelését a Dunán – emlékeztet a Magyarságkutató Intézet.

A pusztítás után már csak a Margit-szigetre vezető szárnyhíd maradt épen.

Újra megmutatta magát a történelem

A híd egykori szerkezetének darabjai azóta is ott pihennek a folyó medrében. Az alacsony vízállás időről időre felszínre hozza ezeket: Képeinken elsősorban az egykori Margit híd korlátdarabjai és további, egyelőre beazonosítatlan roncsok láthatók, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt kerültek elő.