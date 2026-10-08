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margit hid

A Duna alacsony vízállása miatt újra láthatóvá váltak a Margit híd háborús maradványai - galéria

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Évtizedekkel a második világháború pusztítása után is őrzi a Duna a budapesti ostrom nyomait. A folyó alacsony vízállása miatt most ismét láthatóvá váltak a Margit híd egyes maradványai.
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margit hidszabadság hídduna

A Duna alacsony vízállása miatt ismét láthatóvá váltak a második világháborúban elpusztított budapesti átkelők maradványai. A Margit híd roncsai között korlát- és egyéb fémdarabok is előkerültek.

Margit híd
Előbukkantak a régi Margit híd maradványai is a Dunából
Fotó: MW

A Margit hidat kétszer is felrobbantották a németek

A második világháború egyik legsúlyosabb budapesti tragédiája a Margit hídhoz kötődik. 

Az átkelőt a német csapatok már 1944 őszén aláaknázták, ám november 4-én, a délutáni csúcsforgalomban váratlanul felrobbantak a töltetek. 

A robbanás a híd pesti oldalának több ívét is a Dunába taszította. 

A katasztrófában több százan vesztették életüket, a történészek becslései szerint a halálos áldozatok száma akár a hatszázat is elérhette. 

A tragédia azonban nem jelentette a Margit híd teljes pusztulását. A megmaradt budai részeket a visszavonuló német csapatok 1945. január 18-án pusztították el, hogy megakadályozzák a szovjet hadsereg átkelését a Dunán – emlékeztet a Magyarságkutató Intézet.

 A pusztítás után már csak a Margit-szigetre vezető szárnyhíd maradt épen.

Újra megmutatta magát a történelem

A híd egykori szerkezetének darabjai azóta is ott pihennek a folyó medrében. Az alacsony vízállás időről időre felszínre hozza ezeket: Képeinken elsősorban az egykori Margit híd korlátdarabjai és további, egyelőre beazonosítatlan roncsok láthatók, amelyek a Duna alacsony vízállása miatt kerültek elő.

20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Margit híd, Régi margit híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Szabadság híd, Ferenc József híd maradványai
Ferenc József híd 1946
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Szabadság híd, Ferenc József híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Szabadság híd, Ferenc József híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Szabadság híd, Ferenc József híd maradványai
20261006 Budapest, a Duna alacsony vízállása miatt érdekes dolgok bukkannak elő a víz alól. Fotó: ORIGO, Szabadság híd, Ferenc József híd maradványai
Galéria: Előbukkantak a régi Margit híd maradványai is a Dunából
Fotó: Fortepan, Mediaworks, Wikipedia
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Előbukkantak a régi Margit híd maradványai is a Dunából

Nem csak ennek az átkelőnek vannak azonban a Duna mélyén maradt háborús emlékei. 

A mai Szabadság híd elődjét, a Ferenc József hidat 1945. január 16-án robbantották fel a visszavonuló német csapatok. 

A híd roncsai szintén időről időre előbukkannak, amikor jelentősen visszahúzódik a folyó vízszintje. 

A Duna alacsony vízállása így nemcsak látványos jelenség, hanem a budapesti ostrom máig látható nyomait is felszínre hozza.

 

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