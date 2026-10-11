57 évig a semmibe vezetett – 25 éve kötötte össze újra Esztergomot és Párkányt a Mária Valéria híd – galéria

A túlpart ott volt karnyújtásnyira, a hídon mégsem lehetett eljutni oda. Esztergom és Párkány látképéhez több mint fél évszázadon át hozzátartozott a Mária Valéria híd két megmaradt szélső szakasza, közöttük a hiányzó ívek helyével. Aki ebben az időszakban járt a városban, még ezt a különös, megszakadt átkelőt láthatta.

Az újjáépített Mária Valéria híd a bazilikából fényképezve, 2003

Fotó: Wikimedia Commons

Mária Valéria híd: 25 éve adták át az újjáépített átkelőt

Pedig az 1895. szeptember 28-án felavatott híd egykor a két település mindennapi kapcsolatát szolgálta. Feketeházy János tervei alapján épült, nevét Ferenc József lányáról, Mária Valériáról kapta. Az állandó vashíd a korábbi hajóhíd helyét vette át, és új korszakot nyitott a két part közlekedésében.

Történetét azonban kétszer is robbanás szakította meg. Először 1919. július 22-én zuhant a Dunába a párkányi oldali nyílás. A helyreállítás után 1927-ben indulhatott újra a forgalom. A második pusztítás jóval hosszabb időre elvágta az összeköttetést: 1944. december 26-án a visszavonuló német csapatok felrobbantották a három középső nyílást. A híd szerepét később kompjárat vette át, a megmaradt szerkezet pedig évtizedeken át őrizte a háború nyomát.

Az újjáépítésről szóló magyar–szlovák kormányközi megállapodást 1999. szeptember 16-án írták alá. A munkálatok 2000 októberében kezdődtek: a két parti nyílást felújították, a három hiányzó szakaszt újragyártották. Az acélszerkezeteket a parton szerelték össze, majd a folyóról emelték a helyükre.

2001. október 11-én, csaknem 57 év után ismét megnyílt a híd. Az ünnepélyes átadáson Orbán Viktor magyar és Mikuláš Dzurinda szlovák miniszterelnök is részt vett. Esztergom és Párkány között újra közvetlen közúti és gyalogos kapcsolat jött létre.

A 25. évforduló alkalmából galériánkban felidézzük a Mária Valéria híd régi arcát és a csonka átkelő évtizedeit. A történeti felvételek után az újjáépített híd látványa teszi teljessé azt a történetet, amelynek folytatására több nemzedék várt.