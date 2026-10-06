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második világháborús

Több világháborús bombát találtak Budapesten – lezárták a rakpart egy részét.

1 órája
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Több veszélyes háborús maradvány került elő a Dunából Budapest belvárosában, ezért tűzszerészeket riasztottak a helyszínre. A második világháborús robbanótestek miatt a Salkaházi Sára rakpart egy részét is lezárták.
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Több második világháborús robbanótest került elő a Dunából Budapesten, a 7. Nemzetközi Hajóállomás közelében. A helyszínre tűzszerészek érkeztek, a rendőrség pedig az azonosítás idejére lezárta a Salkaházi Sára rakpart egy szakaszát a gyalogosok előtt.

Második világháborús robbanótesteket találtak a Dunában
Második világháborús robbanótesteket találtak a Dunában (illusztráció)
Fotó: hmzrinyi.hu

Második világháborús robbanótestek miatt lezárták a rakpart egy részét

Pap Ferenc főtörzsőrmester, a tűzszerész járőr parancsnoka több német és egy magyar világháborús gránátot azonosított. A Dunából előkerült robbanótestek között páncéltörő és repeszgránátok, valamint egy repeszaknagránát is volt.

A rendőrség a vizsgálat idejére 100-100 méter hosszan zárta le a Salkaházi Sára rakpart érintett részét a gyalogosforgalom elől. A második világháborús robbanótesteket nem a helyszínen semmisítik meg. Rendőrségi felvezetéssel egy kijelölt robbantási területre szállítják őket, ahol a tűzszerészek megsemmisítik az eszközöket – számoltak be a Magyar Honvédség tűzszerészei a Facebook-oldalukon.

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