Visszatért a kötelező maszkviselés a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában

Október 30-tól a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának mindhárom Campusán, a Nagyerdei Campuson, a Kenézy Gyula Campuson és a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campuson is kötelező a maszkviselés - közölték a Debreceni Egyetem oldalán. Hozzátették, az intézkedés a visszavonásig érvényes.

Visszatért a kötelező maszkviselés a Debreceni Klinikai Központban. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Visszatért a kötelező maszkviselés a Debreceni Klinikai Központban

Péntek 14 órától újra kötelező a maszk viselése a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának összes betegellátó egységében. Az intézmény kiemelte, hogy erre a megelőző intézkedésre azért van szükség, mert az utóbbi hetekben jelentősen megnőtt a felső légúti panaszokkal orvoshoz fordulók száma. A szájat és orrot eltakaró maszk használatát a betegek és a dolgozók védelmében vezette be a vezetőség.

Rendkívüli intézkedés a nyíregyházi kórházban: lezárták az egyik részleget a látogatók előtt

Október 28-tól látogatási tilalom van érvényben a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház egyik részlegén. Az intézkedést a vírusos hasmenéssel járó megbetegedések számának emelkedése miatt vezették be.