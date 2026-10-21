Hamarosan megérkezik a hidegfront, több térségben is óriási vihar jöhet

Egyre közelebb kerül Magyarországhoz az a mediterrán ciklon, amelynek hatására több térségben jelentős mennyiségű csapadék hullhat, és viharossá fokozódhat a szél. A mediterrán ciklon csapadékzónája elsősorban a Dunántúl nyugati és északi részén, valamint az Északi-középhegység térségében okozhat kiadós esőzést – közölte a HungaroMet Zrt.
A HungaroMet Facebook-oldalán közzétett előrejelzés szerint a közeledő ciklon csapadékzónája az ország több részén is számottevő esőt hozhat.
Csütörtök estig a Dunántúl nyugati és északi területein, valamint az Északi-középhegység tágabb környezetében helyenként 20 milliméter körüli csapadék is összegyűlhet.
A ciklonhoz kapcsolódó hidegfront várhatóan szerda éjfél körül, északnyugat felől éri el Magyarországot.
A mediterrán ciklon miatt viharos széllökések is várhatók
A HungaroMet szerint a szerda éjjel érkező hidegfront mentén az északnyugatira forduló szél jelentősen megerősödik.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján tehát csütörtökön több térségben egyszerre kell jelentős csapadékra és viharos szélre számítani.
Az éjféli óráktól csütörtök késő délutánig elsősorban a Dunántúl északi és északkeleti részén fordulhatnak elő óránként 70–75 kilométeres sebességet elérő vagy azt meghaladó széllökések.
A legerősebb széllökések a Dunántúli-középhegység magasabban fekvő területein, valamint a Balaton térségében várhatók, ahol a szél sebessége akár az óránkénti 85–90 kilométert is meghaladhatja.