Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
medve

Több medvét is láttak a szatmári térségben, a vadászmester fontos dologra figyelmeztet

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az elmúlt hetekben több alkalommal is barnamedvét észleltek a szatmári térségben, a nagytestű ragadozók pedig ősszel rendszeresen felbukkannak a határ mentén. A medve alapvetően kerüli az embert, de a vadászmester szerint nagyon fontos, hogy aki találkozik vele, megfelelő távolságot tartson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medveszatmárcsekemedveészlelés

A medve nem számít teljesen szokatlan vendégnek a szatmári térségben, az idei ősszel azonban rövid idő alatt több észlelés is volt. A kömörői Petőfi Vadásztársaság vadászmestere, Gyujtó Attila szerint két hét alatt három állatot is láttak a határ közelében.

Medvetámadás áldozata lett egy férfi Japánban (A kép illusztráció.)
Idén ősszel már több medveészlelés is volt a szatmári térségben - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A korábbi észlelések Kispalád, Botpalád és Tiszabecs környékéhez kötődtek, ahol két nagytestű barna medvét figyeltek meg.

Néhány napja pedig Szatmárcseke, Túristvándi és Kömörő térségében bukkant fel egy újabb példány.

Kömörő önkormányzata korábban külön közleményben is figyelmeztette a lakosságot, hogy barnamedve jár a település közelében. A vadásztársaságok ilyenkor értesítik az érintett önkormányzatokat, amelyek tájékoztatják a helyieket arról, mely területeken érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, illetve mely helyeket tanácsos elkerülni – írja a SZON.

A fiatal hímek új területet keresnek

Gyujtó Attila szerint az ilyen találkozások évről évre visszatérőek a térségben.

A tapasztalatok alapján a medvék jellemzően a határ túloldaláról, az erdős területekről érkeznek.

A vadászmester szerint elsősorban a fiatal hímek indulhatnak útnak azért, hogy új élőhelyet és párt találjanak. A térségben azonban általában nem maradnak hosszú ideig: továbbvándorolnak, így néhány nappal az észlelés után már a nyomukat sem feltétlenül találják meg.

Az elmúlt években vadkamera is rögzített már barnamedvét a Fehérgyarmat környéki erdőkben, egy vadetető közelében. A szakember szerint a térségben található több ezer hektárnyi friss erdőtelepítés kedvez a nagyobb vadállatok és a ragadozók megjelenésének.

Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?

Bár a barnamedve alapvetően igyekszik elkerülni az embert, vadállatról és ragadozóról van szó, ezért nem szabad túl közel menni hozzá.

A legfontosabb, hogy senki ne próbálja meg megközelíteni vagy követni az állatot.

Ha valaki erdőjárás közben medvét vesz észre, őrizze meg a nyugalmát, és semmiképpen ne próbáljon meg elfutni. Ehelyett az állatot szemmel tartva, lassan kell távolodni tőle, miközben megfelelő távolságot tartunk.

A szatmári térségben az elmúlt hetek észlelései alapján ősszel különösen érdemes figyelmesnek lenni az erdős területeken.

Három medve rontott rá a tehenét védő gazdára Erdélyben

Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló, csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!