Több medvét is láttak a szatmári térségben, a vadászmester fontos dologra figyelmeztet

A medve nem számít teljesen szokatlan vendégnek a szatmári térségben, az idei ősszel azonban rövid idő alatt több észlelés is volt. A kömörői Petőfi Vadásztársaság vadászmestere, Gyujtó Attila szerint két hét alatt három állatot is láttak a határ közelében.

Idén ősszel már több medveészlelés is volt a szatmári térségben - Illusztráció

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A korábbi észlelések Kispalád, Botpalád és Tiszabecs környékéhez kötődtek, ahol két nagytestű barna medvét figyeltek meg.

Néhány napja pedig Szatmárcseke, Túristvándi és Kömörő térségében bukkant fel egy újabb példány.

Kömörő önkormányzata korábban külön közleményben is figyelmeztette a lakosságot, hogy barnamedve jár a település közelében. A vadásztársaságok ilyenkor értesítik az érintett önkormányzatokat, amelyek tájékoztatják a helyieket arról, mely területeken érdemes fokozott óvatossággal közlekedni, illetve mely helyeket tanácsos elkerülni – írja a SZON.

A fiatal hímek új területet keresnek

Gyujtó Attila szerint az ilyen találkozások évről évre visszatérőek a térségben.

A tapasztalatok alapján a medvék jellemzően a határ túloldaláról, az erdős területekről érkeznek.

A vadászmester szerint elsősorban a fiatal hímek indulhatnak útnak azért, hogy új élőhelyet és párt találjanak. A térségben azonban általában nem maradnak hosszú ideig: továbbvándorolnak, így néhány nappal az észlelés után már a nyomukat sem feltétlenül találják meg.

Az elmúlt években vadkamera is rögzített már barnamedvét a Fehérgyarmat környéki erdőkben, egy vadetető közelében. A szakember szerint a térségben található több ezer hektárnyi friss erdőtelepítés kedvez a nagyobb vadállatok és a ragadozók megjelenésének.

Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?

Bár a barnamedve alapvetően igyekszik elkerülni az embert, vadállatról és ragadozóról van szó, ezért nem szabad túl közel menni hozzá.

A legfontosabb, hogy senki ne próbálja meg megközelíteni vagy követni az állatot.

Ha valaki erdőjárás közben medvét vesz észre, őrizze meg a nyugalmát, és semmiképpen ne próbáljon meg elfutni. Ehelyett az állatot szemmel tartva, lassan kell távolodni tőle, miközben megfelelő távolságot tartunk.