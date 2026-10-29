ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
vadász

Medvék bukkantak fel Magyarországon, több településen is figyelmeztették a lakosságot

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
2026 októberében több magyarországi vármegyében is különleges látogatókról számoltak be. Medvéket észleltek Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében is, a helyieket pedig fokozott óvatosságra intették.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
vadászmedveveszélymagyarországmedve
  • Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?
  • Hol láttak medvét Magyarországon?

Újabb medveészlelésekről érkeztek hírek Magyarországon. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében is felbukkanhatott a nagyragadozó, az egyik helyszínen pedig egy vadász személyesen is találkozott az állattal – írja a Bama.hu.

A medvetámadás megelőzésére tartsd be a következő tanácsokat.
A medvetámadás megelőzésére tartsd be a következő tanácsokat. (illusztráció)
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Medveészlelések Magyarországon: Több megyében is felbukkant a vadállat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Penyigén, a helyi napelempark közelében hétfő hajnalban pillantott meg egy medvét Varga Attila vadász. A Szon.hu beszámolója szerint a férfi először rókának vagy sakálnak hitte a bokrok között mozgó állatot, ám hamar kiderült, hogy egy medvével áll szemben.

A nagyragadozó nyugodtan legelészett, majd két lábra állt, végül néhány perc múlva továbbindult. A vadász pályafutása során először találkozott közvetlen közelről medvével. A történtekről a település lakosságát is tájékoztatták.

Heves vármegyében, Novaj közelében szerdán merült fel egy újabb medveészlelés gyanúja. A Heol.hu szerint a polgármester értesítette a helyi vadászokat, a lakosokat pedig fokozott óvatosságra intette a Méti-hegy alatti területen. Október 19-én Putnok és Kelemér között, a Halastó közelében is medvét észleltek. A környéken közlekedőket és az Országos Kéktúra útvonalán kirándulókat szintén figyelmeztették.

Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?

A szakemberek tanácsai szerint a medvét semmiképpen ne közelítsük meg, és ne próbáljunk elfutni előle. Kerüljük a hirtelen mozdulatokat, és ha az állat még nem vett észre bennünket, lassan, csendben hátráljunk el. Ha észrevett, ne próbáljuk elzavarni, és ne fordítsunk neki hátat.

 

Szóljon hozzá!