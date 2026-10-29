Medvék bukkantak fel Magyarországon, több településen is figyelmeztették a lakosságot

Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?

Hol láttak medvét Magyarországon?

Újabb medveészlelésekről érkeztek hírek Magyarországon. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében is felbukkanhatott a nagyragadozó, az egyik helyszínen pedig egy vadász személyesen is találkozott az állattal – írja a Bama.hu.

A medvetámadás megelőzésére tartsd be a következő tanácsokat. (illusztráció)

Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Medveészlelések Magyarországon: Több megyében is felbukkant a vadállat

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Penyigén, a helyi napelempark közelében hétfő hajnalban pillantott meg egy medvét Varga Attila vadász. A Szon.hu beszámolója szerint a férfi először rókának vagy sakálnak hitte a bokrok között mozgó állatot, ám hamar kiderült, hogy egy medvével áll szemben.

A nagyragadozó nyugodtan legelészett, majd két lábra állt, végül néhány perc múlva továbbindult. A vadász pályafutása során először találkozott közvetlen közelről medvével. A történtekről a település lakosságát is tájékoztatták.

Heves vármegyében, Novaj közelében szerdán merült fel egy újabb medveészlelés gyanúja. A Heol.hu szerint a polgármester értesítette a helyi vadászokat, a lakosokat pedig fokozott óvatosságra intette a Méti-hegy alatti területen. Október 19-én Putnok és Kelemér között, a Halastó közelében is medvét észleltek. A környéken közlekedőket és az Országos Kéktúra útvonalán kirándulókat szintén figyelmeztették.

Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?

A szakemberek tanácsai szerint a medvét semmiképpen ne közelítsük meg, és ne próbáljunk elfutni előle. Kerüljük a hirtelen mozdulatokat, és ha az állat még nem vett észre bennünket, lassan, csendben hátráljunk el. Ha észrevett, ne próbáljuk elzavarni, és ne fordítsunk neki hátat.