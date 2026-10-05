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meghalt

Meghalt gróf nagykárolyi Károlyi László

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Elhunyt kilencvenöt éves korában gróf nagykárolyi Károlyi László, a fóti Károlyiak Magyarországon élő egyenes ági leszármazottja - olvasható a Füzérradványi Károlyi-kastély Facebook-oldalán.
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meghaltkárolyi lászlógróf

A szöveg felidézi, hogy Károlyi László 1931. június 29-én született Fóton, gróf Károlyi István és gróf Windischgraetz Mária Magdolna gyermekeként. Gyermekéveit Fóton, Lászlótanyán és Füzérradványban töltötte. Alig 13 évesen, 1944-ben kényszerült elhagyni Magyarországot édesanyjával és három testvérével. Az emigráció évtizedei alatt tanult Svájcban, majd élt Peruban, Afrikában és Londonban.

meghalt
Kilencvenöt éves korában meghalt gróf nagykárolyi Károlyi László. Fotó: Unsplash

Meghalt Károlyi László

1994-ben költözött vissza Magyarországra. Feleségével, homoródalmási és dálnoki Kenyeres Erzsébettel a fóti Károlyi-kastélyban telepedett le, ahol gondozták a családi örökséget.

Fót városa is búcsúzott Károlyi Lászlótól, "Fót szülöttétől, városunk díszpolgárától". "Életútja, hazaszeretete, rendíthetetlen kitartása és a városunkért végzett munkája örökségünk része marad" - olvasható az önkormányzat Facebook-posztjában.

 

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