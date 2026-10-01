Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Csalódás vagy, elárulod a kerületeket!” – hat polgármester ment neki Karácsony Gergelynek a parkolási bevételek miatt

bkk

Szokatlan jelképek jelentek meg a BKK járatain, fontos üzenetet visznek magukkal

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Október 1-jén világszerte a rózsaszín szalag emlékeztet arra, mennyit számíthat a rendszeres szűrés. A mellrák elleni küzdelemhez idén a BKK is látványos akcióval csatlakozott Budapesten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bkkbudapestenmellrákdaganat

Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti közösségi közlekedésben október 1-jén, a mellrák elleni küzdelem világnapján. A BKK a jelképes akcióval a mellrákszűrés, az önvizsgálat és a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet – derül ki lapunknak küldött sajtótájékoztatójukból.

Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti közösségi közlekedésben október 1-jén, a mellrák elleni küzdelem világnapján
Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti közösségi közlekedésben október 1-jén, a mellrák elleni küzdelem világnapján Fotó: BKK

A mellrák korai felismerésére hívják fel a figyelmet

A rózsaszín szalagokat a BKK ügyfélszolgálatosai, jegyellenőrei, utaskoordinátorai és a járművezetők is viselik, de a budapesti buszok szélvédőin is megjelennek. A kampányban a BKV, az ArrivaBus és a Mellrákinfó Egyesület is részt vesz. Az autóbuszokon tájékoztató plakátokat is elhelyeznek, amelyek QR-kódján keresztül az utasok egy, a mellrákkal kapcsolatos kvízt tölthetnek ki. 

A cél, hogy minél többen megismerjék az önvizsgálattal, a mellrákszűréssel és a betegség korai felismerésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A BKK saját dolgozóit is bevonja a rózsaszín október programjaiba. Emlőultrahang-vizsgálati lehetőséget biztosítanak számukra, október 13-án pedig a „Dolgozz pinkben!” felhívással csatlakozhatnak a kampányhoz. A mellrák Magyarországon a leggyakoribb női daganatos betegség. A BKK közlése szerint időben felismerve az esetek 95 százalékában gyógyítható.

Ezek lehetnek a mellrák első tünetei

Rengeteg ember nem ismeri a betegség első tüneteit, azonban a korai diagnózis életeket menthet. Egy onkológus elárulta, mik lehetnek a mellrák kevésbé ismert jelei.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!