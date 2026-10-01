Szokatlan jelképek jelentek meg a BKK járatain, fontos üzenetet visznek magukkal

Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti közösségi közlekedésben október 1-jén, a mellrák elleni küzdelem világnapján. A BKK a jelképes akcióval a mellrákszűrés, az önvizsgálat és a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet – derül ki lapunknak küldött sajtótájékoztatójukból.

Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti közösségi közlekedésben október 1-jén, a mellrák elleni küzdelem világnapján Fotó: BKK

A mellrák korai felismerésére hívják fel a figyelmet

A rózsaszín szalagokat a BKK ügyfélszolgálatosai, jegyellenőrei, utaskoordinátorai és a járművezetők is viselik, de a budapesti buszok szélvédőin is megjelennek. A kampányban a BKV, az ArrivaBus és a Mellrákinfó Egyesület is részt vesz. Az autóbuszokon tájékoztató plakátokat is elhelyeznek, amelyek QR-kódján keresztül az utasok egy, a mellrákkal kapcsolatos kvízt tölthetnek ki.

A cél, hogy minél többen megismerjék az önvizsgálattal, a mellrákszűréssel és a betegség korai felismerésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A BKK saját dolgozóit is bevonja a rózsaszín október programjaiba. Emlőultrahang-vizsgálati lehetőséget biztosítanak számukra, október 13-án pedig a „Dolgozz pinkben!” felhívással csatlakozhatnak a kampányhoz. A mellrák Magyarországon a leggyakoribb női daganatos betegség. A BKK közlése szerint időben felismerve az esetek 95 százalékában gyógyítható.

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