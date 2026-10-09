Lesújtó eredmény született – ennyire rossz a magyar fiatalok mentális egészsége

A 18–24 éves magyar fiatalok mindössze 27 százaléka értékeli jónak a saját mentális egészségét a STADA Health Report 2026-os nemzetközi kutatása szerint. A húsz országra kiterjedő felmérésben Magyarország ezzel az utolsó helyre került a vizsgált korosztályban.

A mentális egészség megítélése harmadik éve romlik Magyarországon

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A kutatás eredményei alapján a teljes magyar lakosság körében is kedvezőtlen a helyzet: a megkérdezettek mindössze 43 százaléka nyilatkozott úgy, hogy mentálisan jól van. Ez szintén a legalacsonyabb arány a vizsgált országok között.

Magyarországon immár harmadik éve romlik a mentális egészség szubjektív megítélése. Míg 2024-ben a válaszadók 48 százaléka értékelte jónak mentális állapotát, 2025-ben ez az arány 44 százalékra, 2026-ban pedig 43 százalékra csökkent.

Jelentős az elmaradás a nemzetközi átlagtól

A kutatás szerint a vizsgált húsz országban átlagosan a megkérdezettek 64 százaléka értékelte jónak mentális egészségét. Ez az arány az elmúlt években nem változott számottevően, miközben Magyarországon folyamatos csökkenést mértek.

A nemzetközi rangsor élén három délkelet-európai ország áll. Romániában a válaszadók 84 százaléka, Bulgáriában 78 százaléka, Szerbiában pedig 74 százaléka nyilatkozott kedvezően saját mentális egészségéről.

A magyarországi 43 százalékos eredmény így 21 százalékponttal marad el a nemzetközi átlagtól.

A fiatalok nagyobb figyelmet fordítanának a lelki egészségre

A felmérés arra is kitért, hogy a lakosság mely területeken tartaná legfontosabbnak az egészségügy fejlesztését.

A 18–24 éves magyar válaszadók 36 százaléka a mentális egészség támogatását az egészségügy három legfontosabb fejlesztendő területe közé sorolta. A teljes magyar lakosság körében ugyanez az arány mindössze 18 százalék volt.

Az eredmények alapján a fiatalok körében kétszer akkora arányban tartják kiemelt egészségügyi fejlesztési területnek a mentális egészség támogatását, mint a teljes magyar népességben.