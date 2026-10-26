Viszkető fenék és műszempilla miatt is mentőt hívtak – döbbenetes esetek Magyarországon

Volt, aki a viszkető feneke miatt telefonált hajnalban, más a műszempillájával nem boldogult, de egy macska is adott már okot a riasztásra. Az indokolatlan mentőhívások komoly terhet jelentenek a magyar mentődolgozóknak, akik most újabb elképesztő történeteket osztottak meg – szedte össze az Index.

Indokolatlan mentőhívások: elképesztő esetekről számoltak be a magyar mentősök (illusztráció)

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Hihetetlen, milyen esetekhez riasztották a mentőket

A mentődolgozók beszámolói között egészen elképesztő történetek szerepelnek. Volt, aki hajnali kettőkor azért hívott mentőt, mert viszketett a feneke, egy másik bejelentőnek pedig a macskája nyalta meg a szemét. Olyan is akadt, aki hajnali fél kettőkor azért kért segítséget, mert nem tudta levenni a műszempilláját.

Egy másik esetben lemerült valakinek a vérnyomásmérője, ezért azt szerette volna, hogy a mentők menjenek ki hozzá, és mérjék meg a vérnyomását.

Hajnali ötkor egy ember azért riasztotta a mentőket, mert elzsibbadt a lába, és nem tudott kimenni az erkélyre cigarettázni. Azt kérte, segítsenek neki felkelni az ágyból.

Lemerült a vérnyomásmérő, „jöjjenek ki, mérjék meg a vérnyomásom, mert úgy érzem, magas”.

Hajnali 2 óra: megnyalta a szemét a macska.

Nem találja a lakáskulcsát, nagyon megijedt.

Ül a padon, és szomorú.

Hajnali fél kettő: nem tudja levenni a műszempilláját.

Mikor kell mentőt hívni?

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) tájékoztatása szerint Magyarországon bárki hívhat mentőt, állampolgárságtól és egészségbiztosítástól függetlenül, ha sürgős mentőellátásra van szükség.

A 112-es segélyhívót kell tárcsázni életveszély vagy annak gyanúja, eszméletlenség, súlyos vérzés, fulladás, erős fájdalom vagy más riasztó tünet esetén. Mentőellátásra lehet szükség baleset, sérülés, mérgezés, megindult szülés, terhességi rendellenesség, illetve akkor is, ha valaki saját vagy mások életét veszélyezteti.

A segélyhívás során a mentésirányító felméri a helyzetet, gondoskodik a megfelelő mentőegység riasztásáról, és szükség esetén telefonon keresztül is segítséget nyújt az elsősegélynyújtásban – olvasható az Országos Mentőszogálat oldalán.