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Országos Mentőszolgálat

Milliárdos fejlesztés, új mentőautókat vásárol a mentőszolgálat

26 perce
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Jelentős fejlesztés zárult le az Országos Mentőszolgálatnál: csaknem 20 milliárd forint uniós támogatásból 256 mentőgépjárművet és több száz korszerű orvosi berendezést vásároltak.
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Országos Mentőszolgálattámogatásfejlesztés

Csaknem húszmilliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra- és eszközparkfejlesztést az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) – közölte a szervezet csütörtöki Facebook-posztjában.

Mentőszolgálat
Húszmilliárd forintot fordított autók, eszközök beszerzésére az Országos Mentőszolgálat.
Fotó: Országos Mentőszolgálat

A bejegyzés szerint az OMSZ sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket. 

A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 többfunkciós EKG-monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 DOPPLER-berendezést, 166 önálló EKG-készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat nemrég kinevezett főigazgatója.

 

 

 

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