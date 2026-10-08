Milliárdos fejlesztés, új mentőautókat vásárol a mentőszolgálat

Csaknem húszmilliárd forint uniós támogatásból hajtott végre infrastruktúra- és eszközparkfejlesztést az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) – közölte a szervezet csütörtöki Facebook-posztjában.

Húszmilliárd forintot fordított autók, eszközök beszerzésére az Országos Mentőszolgálat.

Fotó: Országos Mentőszolgálat

A bejegyzés szerint az OMSZ sikeresen lezárta a fejlesztési projektet, amelynek részeként már korábban beszerezték a szükséges eszközöket.

A fejlesztés részeként 256 mentőgépjárművet, 572 többfunkciós EKG-monitorral ellátott defibrillátort és tartozékait, valamint 234 DOPPLER-berendezést, 166 önálló EKG-készüléket, orvostechnikai berendezéseket és személyi számítógépeket vett a mentőszolgálat.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a mentősök oktatásának fejlesztését, a mentésirányítás megváltoztatását és attitűdváltozást szeretne minél hamarabb elérni az Országos Mentőszolgálat nemrég kinevezett főigazgatója.