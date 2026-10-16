Baka András figyelmeztetett: komoly veszélyeket is hozhat a mesterséges intelligencia

Baka András köztársasági elnök a mesterséges intelligencia lehetőségeiről és veszélyeiről is beszélt Ljubljanában, a parlamentáris és fél-elnöki rendszerű uniós országok államfőinek éves találkozóján. Az idei tanácskozás középpontjában az Európai Unió jövője, biztonsága és ellenálló képessége, valamint a nemzetközi együttműködés kérdései álltak.
Az államfő felszólalásában hangsúlyozta: Európa ereje abban rejlik, hogy a nézeteltérések ellenére is képes fenntartani a párbeszédet és az együttműködést. Hozzátette, hogy augusztusi hivatalba lépése óta fontos céljának tartja Magyarország megbízható európai uniós tagságának, NATO-szövetségesi elkötelezettségének és aktív ENSZ-tagságának megőrzését.
Baka András Oroszország Ukrajna elleni háborúját az európai kontinens egyik legsúlyosabb kihívásának nevezte. Kiemelte, hogy Magyarország támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határok között, valamint elítéli az orosz agressziót.
Mint fogalmazott, a cél a nemzetközi jogon alapuló igazságos és tartós béke.
A köztársasági elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy Európának nemcsak a hagyományos katonai fenyegetésekkel kell szembenéznie. A kibertámadások, a szabotázs, a dezinformáció, a választásokba történő beavatkozás és a kritikus infrastruktúra elleni támadások egyaránt veszélyeztethetik a biztonságot. Szerinte a társadalmi megosztottság különösen kiszolgáltatottá teheti az embereket a manipulációval szemben – közölte a Sándor-palota.
Az államfő ezért nagyobb európai felelősségvállalást sürgetett a kontinens védelmében. A következő európai biztonsági stratégiát a tagállamokkal szoros együttműködésben, a nemzeti hatáskörök és a nemzetközi szerződések tiszteletben tartásával kell kidolgozni. Hangsúlyozta azt is, hogy a NATO továbbra is a kollektív védelem sarokköve, az Egyesült Államok pedig Európa nélkülözhetetlen szövetségese.
A mesterséges intelligencia lehetőségeket és veszélyeket is rejt
Baka András külön kitért a mesterséges intelligencia térnyerésére, amely már most átalakítja az életünket, a munkavégzést és a döntéshozatalt.
Az AI jelentős lehetőségeket kínál többek között a tudomány, az egészségügy, az oktatás és a gazdasági fejlődés területén.
A fejlődés ugyanakkor komoly társadalmi változásokat is előidézhet. Egyes szakmák eltűnhetnek, számos munkakör alapvetően átalakulhat, és új egyenlőtlenségek jelenhetnek meg. Az elnök szerint ezért a gazdaságoknak, az oktatási rendszereknek és a társadalmi intézményeknek is fel kell készülniük a változásokra.
A technológia a megtévesztést is hatékonyabbá teheti: az AI segítségével előállított dezinformáció gyorsabban, olcsóbban és meggyőzőbben terjedhet.
Ez manipulálhatja a közvéleményt, befolyásolhatja a választásokat, és megnehezítheti az igazság és a hamisítványok megkülönböztetését.
Emellett a kibertámadások és a hadviselés módszerei is átalakulhatnak.
A köztársasági elnök szerint a legnagyobb veszély nem pusztán a gépek egyre növekvő képességeiben rejlik, hanem abban, ha az emberek olyan rendszerekre ruházzák át saját ítélőképességüket és felelősségüket, amelyeket nem értenek, vagy amelyek működését nem képesek teljesen irányítani.
A mesterséges intelligenciának az emberiséget kell szolgálnia, nem pedig csökkentenie az emberi szabadságot és méltóságot
– hangsúlyozta Baka András. Kiemelte, hogy az alapvető jogokat, a demokráciát, a foglalkoztatást, a háborút és a békét érintő döntéseknek érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk.
Az államfő végül arra figyelmeztetett, hogy a háború, a hibrid fenyegetések és a mesterséges intelligencia ugyanazt az alapvető kérdést vetik fel: képes-e Európa megvédeni polgárait, demokratikus értékeit és azt a jogát, hogy maga dönthessen a jövőjéről. Ehhez szerinte az európai egység, a közös biztonság és az emberi felelősség megőrzése elengedhetetlen.
Baka András beszéde végén bejelentette azt is, hogy az Arraiolos Csoport következő ülését 2027. október 14–15-én Magyarország rendezi meg.