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időjárás

Fordulat jön az időjárásban mindenszentekre – mutatjuk, hol lehet fagy és eső

53 perce
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Nem mindenhol kedvez majd az időjárás azoknak, akik mindenszentekkor kilátogatnak a temetőkbe. A hétvégén többfelé felhős, hűvös időre kell készülni, vasárnap pedig az ország egyes részein eső is előfordulhat. A hajnali órákban helyenként fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Mutatjuk, milyen időjárás várható október utolsó napjaiban és november elsején.
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időjárásfagymindenszentek

Az október végi időjárás egyre inkább az ősz hűvösebb arcát mutatja. Bár jelentős, országos csapadék egyelőre nem körvonalazódik, a következő napokban sokfelé a felhőké lesz a főszerep. A HungaroMet előrejelzése szerint a hétvégén hazánktól délre egy ciklon is kialakul, amely vasárnaptól elszórtan esőt, záporokat hozhat.

Fordulat jön az időjárásban mindenszentekre – mutatjuk, hol lehet fagy és eső
Fordulat jön az időjárásban mindenszentekre – mutatjuk, hol lehet fagy és eső - Fotó: Pexels

A változás különösen azokat érintheti, akik november 1-jén, mindenszentek napján keresik fel elhunyt szeretteik sírját.

Pénteken még 15 fok is lehet, de nem mindenhol süt ki a nap

Október 30-án, pénteken alapvetően felhős időre számíthatunk, ugyanakkor a déli óráktól főként az északi és délkeleti országrészben hosszabb-rövidebb időre előbukkanhat a nap. A Dél-Dunántúlon ezzel szemben tartósan borult területek is lehetnek.

A középső országrészben, elsősorban annak délebbi részein időszakos gyenge eső, zápor fordulhat elő. Az Északnyugat- és Nyugat-Dunántúlon, valamint a Tiszántúlon megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet az északi szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 10 és 15 Celsius-fok között alakulhat.

Szombaton már hideg lehet a hajnal

Október 31-én, szombaton továbbra is sok felhőre és mérsékelt nappali felmelegedésre van kilátás. A HungaroMet országos előrejelzése szerint a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakulhat, de a hidegre érzékeny területeken fagypont közeli értékek sem kizártak. Napközben 9 és 15 fok közötti maximumokra lehet számítani.

Aki már szombaton elindul a temetőbe, annak érdemes rétegesen öltöznie, különösen a reggeli és esti órákban.

Mindenszentekkor fagy és eső is lehet

November 1-jén, vasárnap az előrejelzések szerint továbbra sem számíthatunk zavartalan napsütésre. A HungaroMet október 29-én kiadott prognózisa alapján a hajnali minimumok országosan mínusz 1 és plusz 6 fok között alakulhatnak.

Ez azt jelenti, hogy egyes térségekben gyenge fagy is előfordulhat.

Napközben 8 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.

A csapadék szempontjából elsősorban a déli és délnyugati országrészre érdemes figyelni. A hazánktól délre kialakuló ciklon hatására vasárnaptól ezeken a területeken elszórtan eső, zápor jelentkezhet.

A csapadék pontos helye és időzítése azonban még változhat.

Erre figyeljen, ha a hétvégén temetőbe indul

A hűvös, helyenként csapadékos idő miatt a temetőlátogatóknak érdemes előre felkészülniük.

A reggeli órákban különösen hideg lehet, a nedves avar és a vizes sírkövek pedig csúszásveszélyt jelenthetnek. Az idősebbeknek és a kisgyermekkel érkezőknek különösen fontos a megfelelő ruházat és a kényelmes, csúszásmentes lábbeli.

A sírokra helyezett mécseseket és gyertyákat stabil, biztonságos helyre kell tenni, a koszorúkat pedig célszerű úgy rögzíteni, hogy a szél ne mozdíthassa el őket.

A meteorológiai előrejelzés a hétvége közeledtével még pontosodhat, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a legfrissebb adatokat.

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