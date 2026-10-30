Az október végi időjárás egyre inkább az ősz hűvösebb arcát mutatja. Bár jelentős, országos csapadék egyelőre nem körvonalazódik, a következő napokban sokfelé a felhőké lesz a főszerep. A HungaroMet előrejelzése szerint a hétvégén hazánktól délre egy ciklon is kialakul, amely vasárnaptól elszórtan esőt, záporokat hozhat.

Fordulat jön az időjárásban mindenszentekre – mutatjuk, hol lehet fagy és eső - Fotó: Pexels

A változás különösen azokat érintheti, akik november 1-jén, mindenszentek napján keresik fel elhunyt szeretteik sírját.

Pénteken még 15 fok is lehet, de nem mindenhol süt ki a nap

Október 30-án, pénteken alapvetően felhős időre számíthatunk, ugyanakkor a déli óráktól főként az északi és délkeleti országrészben hosszabb-rövidebb időre előbukkanhat a nap. A Dél-Dunántúlon ezzel szemben tartósan borult területek is lehetnek.

A középső országrészben, elsősorban annak délebbi részein időszakos gyenge eső, zápor fordulhat elő. Az Északnyugat- és Nyugat-Dunántúlon, valamint a Tiszántúlon megélénkülhet, helyenként meg is erősödhet az északi szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 10 és 15 Celsius-fok között alakulhat.

Szombaton már hideg lehet a hajnal

Október 31-én, szombaton továbbra is sok felhőre és mérsékelt nappali felmelegedésre van kilátás. A HungaroMet országos előrejelzése szerint a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakulhat, de a hidegre érzékeny területeken fagypont közeli értékek sem kizártak. Napközben 9 és 15 fok közötti maximumokra lehet számítani.

Aki már szombaton elindul a temetőbe, annak érdemes rétegesen öltöznie, különösen a reggeli és esti órákban.

Mindenszentekkor fagy és eső is lehet

November 1-jén, vasárnap az előrejelzések szerint továbbra sem számíthatunk zavartalan napsütésre. A HungaroMet október 29-én kiadott prognózisa alapján a hajnali minimumok országosan mínusz 1 és plusz 6 fok között alakulhatnak.

Ez azt jelenti, hogy egyes térségekben gyenge fagy is előfordulhat.

Napközben 8 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.

A csapadék szempontjából elsősorban a déli és délnyugati országrészre érdemes figyelni. A hazánktól délre kialakuló ciklon hatására vasárnaptól ezeken a területeken elszórtan eső, zápor jelentkezhet.