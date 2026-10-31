Eső, fagy és erős szél jön mindenszentekkor – komoly veszélyre figyelmeztetik a temetőlátogatókat!

Sokan már szombaton felkeresik elhunyt szeretteik nyughelyét, míg mások mindenszentek napjára, november 1-jére, vasárnapra időzítik a megemlékezést. A hétvégén a hűvös idő mellett a szél és a csapadék is befolyásolhatja a temetőlátogatást, ezért mindenképp érdemes indulás előtt megnézni a helyi előrejelzést, a sírdíszeket pedig úgy elhelyezni, hogy kedvezőtlenebb időben is stabilan álljanak.

Mindenszentek időjárása 2026: erre készüljenek a temetőlátogatók

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Mindenszentek időjárása 2026: erre készüljenek a temetőlátogatók

A HungaroMet pénteken közzétett előrejelzése szerint szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, tartósan borult tájakkal. Délelőttig legfeljebb elvétve, később valamivel több helyen fordulhat elő kisebb eső, zápor. Az északias szelet élénk, napközben északkeleten és az Északnyugat-Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. Délután 9–14 fok valószínű.

Vasárnap, mindenszentek napján elszórtan eshet, tartósabb esőre délnyugaton van nagyobb esély. A hajnali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7 fok között alakulhat, vagyis helyenként gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 8–15 fok várható. A csapadék pontos helye és időzítése még változhat.

A virágoknál és koszorúknál a stabil elhelyezés a legfontosabb

Szeles időben érdemes ellenőrizni, hogy a váza nem billeg-e, a koszorú pedig biztonságosan fekszik-e a síron. A magas, keskeny, könnyű tartók helyett célszerű stabilabb virágtartót választani, és a díszeket távolabb tenni a sírkő szélétől.

A koszorú lelógó szalagjai ne érhessenek a mécseshez. A díszek rögzítésénél a temető szabályait is figyelembe kell venni; a sírkövet károsító ragasztás vagy fúrás helyett megfelelő tartót érdemes használni.

A mécses körül maradjon szabad hely

A katasztrófavédelem arra hívta fel a figyelmet, hogy a mécsesgyújtás előtt távolítsuk el a sírhely környezetéből a száraz faleveleket, elszáradt virágokat és régi koszorúkat.

Azt tanácsolják, hogy csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsunk meg, és úgy helyezzük el, hogy ne borulhasson fel, körülötte pedig ne legyen éghető anyag.

A kültéri használatra készült, megfelelően szellőző, fedett mécsestartó védelmet adhat a szél és a csapadék ellen. A lángot azonban ne próbáljuk zacskóval, fóliával vagy más rögtönzött takarással megóvni.