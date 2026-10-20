37 új gyermekágy érkezik a miskolci kórházba a Pro Filii Alapítványnak köszönhetően

A miskolci kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központja (GYEK) 9,4 millió forintos támogatásból 37 új gyermekágyat szerzett be. A fejlesztést a Pro Filii Alapítvány finanszírozta – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház.

A miskolci kórház gyermekegészségügyi központja 37 új gyermekággyal gazdagodott

Fotó: Unsplash / Illusztráció

A támogatásra a Tudománnyal a Gyermekek Egészségéért Alapítvány nyújtott be sikeres pályázatot. Az ennek köszönhetően beszerzett, különböző méretű gyermekágyakat a gyermekbelgyógyászaton, az akut csecsemő- és gyermekosztályon, valamint a gyermekrehabilitációs osztályon helyezik el.

A gyermekek gyógyulását is segíthetik az új ágyak

A tájékoztatása szerint a gyermekegészségügyi központ korábbi ágyai az évek során elhasználódtak, kopottá váltak, és már lehangoló látványt nyújtottak.

A fejlesztés célja ezért nemcsak az elhasználódott berendezések cseréje, hanem a gyermekek számára kedvezőbb kórházi környezet kialakítása is.