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miskolci kórház

37 új gyermekágy érkezik a miskolci kórházba a Pro Filii Alapítványnak köszönhetően

38 perce
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Jelentős fejlesztés valósult meg a gyermekek kórházi ellátásának javítása érdekében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A miskolci kórház gyermekegészségügyi központja többmilliós alapítványi támogatásból új ágyakat szerzett be, amelyek három osztályon szolgálják majd a betegek kényelmét és gyógyulását.
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miskolci kórházPro Filii Aapítványgyermekágy

A miskolci kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központja (GYEK) 9,4 millió forintos támogatásból 37 új gyermekágyat szerzett be. A fejlesztést a Pro Filii Alapítvány finanszírozta – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház.

A miskolci kórház gyermekegészségügyi központja 37 új gyermekággyal gazdagodott.
A miskolci kórház gyermekegészségügyi központja 37 új gyermekággyal gazdagodott
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A támogatásra a Tudománnyal a Gyermekek Egészségéért Alapítvány nyújtott be sikeres pályázatot. Az ennek köszönhetően beszerzett, különböző méretű gyermekágyakat a gyermekbelgyógyászaton, az akut csecsemő- és gyermekosztályon, valamint a gyermekrehabilitációs osztályon helyezik el.

A gyermekek gyógyulását is segíthetik az új ágyak

A tájékoztatása szerint a gyermekegészségügyi központ korábbi ágyai az évek során elhasználódtak, kopottá váltak, és már lehangoló látványt nyújtottak.

A fejlesztés célja ezért nemcsak az elhasználódott berendezések cseréje, hanem a gyermekek számára kedvezőbb kórházi környezet kialakítása is.

Ötvenéves a miskolci gyermekegészségügyi központ

A Velkey László Gyermekegészségügyi Központ idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.

Az intézmény az elmúlt öt évtizedben folyamatosan fejlődött és bővült, alkalmazkodva a betegellátás változó igényeihez. A központ az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségének gyermekegészségügyi ellátásában tölt be fontos szerepet.

 

 

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