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Újabb fordulat a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében: két ember ellen adtak ki elfogatóparancsot

MVM

Jobb, ha most intézel el mindent: 36 órán át szünetel az ügyintézés az MVM-nél

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Hosszú leállást jelentett be az MVM. A közleményük szerint október 29-e csütörtök reggel 8 órától másnap este 8 óráig szünetel minden ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban egyaránt. Az MVM honlapján azt is közölték, az előre fizetős villanyórák feltöltése csak máshol lehetséges.
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MVMkarbantartásügyintézés

Rendszerkarbantartást jelentett be a honlapján az MVM. A közlemény szerint ez alatt az idő alatt szünetel minden ügyintézés.

elektronika, laptop, mobiltelefon, tablet, technológia
Hosszú leállás jön az MVM-nél / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Hosszú leállás jön az MVM-nél

2026. október 29-e csütörtök reggel 8 órától másnap este 8 óráig szünetel minden ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban

- írták, hozzátéve, az említett időszakban az előre fizetős villanyórák feltöltése is csak máshol lehetséges.

Megértését és türelmét köszönjük

- zárták a bejelentést.

Korábban több órás áramszünetet jelentettek be az MVM-nél az október ötödikével kezdődő hétre.

 

 

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