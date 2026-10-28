Jobb, ha most intézel el mindent: 36 órán át szünetel az ügyintézés az MVM-nél

Hosszú leállást jelentett be az MVM. A közleményük szerint október 29-e csütörtök reggel 8 órától másnap este 8 óráig szünetel minden ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban egyaránt. Az MVM honlapján azt is közölték, az előre fizetős villanyórák feltöltése csak máshol lehetséges.
Rendszerkarbantartást jelentett be a honlapján az MVM. A közlemény szerint ez alatt az idő alatt szünetel minden ügyintézés.
Hosszú leállás jön az MVM-nél
2026. október 29-e csütörtök reggel 8 órától másnap este 8 óráig szünetel minden ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban
- írták, hozzátéve, az említett időszakban az előre fizetős villanyórák feltöltése is csak máshol lehetséges.
Megértését és türelmét köszönjük
- zárták a bejelentést.
Korábban több órás áramszünetet jelentettek be az MVM-nél az október ötödikével kezdődő hétre.