Jobb, ha most intézel el mindent: 36 órán át szünetel az ügyintézés az MVM-nél

Rendszerkarbantartást jelentett be a honlapján az MVM. A közlemény szerint ez alatt az idő alatt szünetel minden ügyintézés.

Hosszú leállás jön az MVM-nél / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Hosszú leállás jön az MVM-nél

2026. október 29-e csütörtök reggel 8 órától másnap este 8 óráig szünetel minden ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban

- írták, hozzátéve, az említett időszakban az előre fizetős villanyórák feltöltése is csak máshol lehetséges.

Megértését és türelmét köszönjük

- zárták a bejelentést.