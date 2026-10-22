Súlyos figyelmeztetést adott ki a Nébih: két füstölt húskészítményt is visszahívtak

A Nébih 2026. október 22-én rendelte el két Zagyvaparti füstölt húskészítmény visszahívását mikrobiológiai probléma miatt. A termékeket a Konkoly Hús Kft. gyártotta, a visszahívás pedig kizárólag az alábbi fogyaszthatósági idővel és tételszámmal rendelkező árucikkeket érinti.
Az érintett termékek:
Zagyvaparti füstölt csípős húskészítmény
- Fogyaszthatósági idő: 2026. november 21.
- Tételszám: 21.11.2026.
Zagyvaparti füstölt csemege húskészítmény
- Fogyaszthatósági idő: 2026. november 22.
- Tételszám: 22.11.2026.
Ha ilyen terméket vásároltunk, ellenőrizzük a csomagoláson feltüntetett adatokat. Amennyiben azok megegyeznek a felsoroltakkal, a húskészítményeket ne fogyasszuk el!
Miért veszélyesek az érintett termékek?
A mikrobiológiai eltérés azt jelenti, hogy az élelmiszer vizsgálatakor a mikroorganizmusokkal kapcsolatos problémát észleltek. Ez többféle okból következhet be, például bizonyos baktériumok jelenléte vagy a megengedettnél magasabb mikrobaszám miatt – írja a Mindmegette.
A kórokozóval szennyezett élelmiszer fogyasztása egyes esetekben gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhat. Ilyen lehet a hányinger, a hányás, a hasmenés, a hasi fájdalom és a láz.
A tünetek és azok súlyossága attól függ, milyen mikroorganizmus került az élelmiszerbe, mennyit fogyasztott belőle az érintett személy, és milyen az egészségi állapota.
Ha a termék elfogyasztása után panaszok jelentkeznek, indokolt orvosi tanácsot kérni.
A termékeket érdemes elkülöníteni a többi élelmiszertől, majd érdeklődni a vásárlás helyén a visszavitel és a vételár visszatérítésének lehetőségéről. Ha a húskészítmény már fel volt bontva, mossunk alaposan kezet, és tisztítsuk meg azokat a konyhai eszközöket, felületeket, amelyek érintkezhettek vele.
Súlyos szabálytalanságokat talált a Nébih a csalamádéknál, milliós bírságokat szabtak ki
Több súlyos szabálytalanságot tártak fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakemberei a hazai savanyúságok vizsgálatakor, a gyártókra több mint 3 millió forint bírságot szabtak ki. A csalamádé tesztjén a 25 vizsgált termékből 21 esetében indult hatósági eljárás, miután az összetevők arányával, a címkézéssel és az allergénkezeléssel kapcsolatban is hiányosságokat találtak.