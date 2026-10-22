Súlyos figyelmeztetést adott ki a Nébih: két füstölt húskészítményt is visszahívtak

A Nébih 2026. október 22-én rendelte el két Zagyvaparti füstölt húskészítmény visszahívását mikrobiológiai probléma miatt. A termékeket a Konkoly Hús Kft. gyártotta, a visszahívás pedig kizárólag az alábbi fogyaszthatósági idővel és tételszámmal rendelkező árucikkeket érinti.

A Nébih termékvisszahívása két húskészítményt érint - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az érintett termékek:

Zagyvaparti füstölt csípős húskészítmény

Fogyaszthatósági idő: 2026. november 21.

Tételszám: 21.11.2026.

Zagyvaparti füstölt csemege húskészítmény

Fogyaszthatósági idő: 2026. november 22.

Tételszám: 22.11.2026.

Ha ilyen terméket vásároltunk, ellenőrizzük a csomagoláson feltüntetett adatokat. Amennyiben azok megegyeznek a felsoroltakkal, a húskészítményeket ne fogyasszuk el!

Fotó: Nébih

Miért veszélyesek az érintett termékek?

A mikrobiológiai eltérés azt jelenti, hogy az élelmiszer vizsgálatakor a mikroorganizmusokkal kapcsolatos problémát észleltek. Ez többféle okból következhet be, például bizonyos baktériumok jelenléte vagy a megengedettnél magasabb mikrobaszám miatt – írja a Mindmegette.

A kórokozóval szennyezett élelmiszer fogyasztása egyes esetekben gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhat. Ilyen lehet a hányinger, a hányás, a hasmenés, a hasi fájdalom és a láz.

A tünetek és azok súlyossága attól függ, milyen mikroorganizmus került az élelmiszerbe, mennyit fogyasztott belőle az érintett személy, és milyen az egészségi állapota.

Ha a termék elfogyasztása után panaszok jelentkeznek, indokolt orvosi tanácsot kérni.

A termékeket érdemes elkülöníteni a többi élelmiszertől, majd érdeklődni a vásárlás helyén a visszavitel és a vételár visszatérítésének lehetőségéről. Ha a húskészítmény már fel volt bontva, mossunk alaposan kezet, és tisztítsuk meg azokat a konyhai eszközöket, felületeket, amelyek érintkezhettek vele.

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