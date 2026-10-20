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Nemzeti Filmintézet

Házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Filmintézetnél, a Most vagy soha! is érintett

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Házkutatást és lefoglalást tartott a NAV a budapesti székhelyén, miközben a fóti telephelyen is vizsgálódott a hatóság. A Nemzeti Filmintézet ellenőrzése a Most vagy soha! című film támogatásával és a fóti területen végzett beruházásokkal kapcsolatos, költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőeljáráshoz kapcsolódik.
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Nemzeti FilmintézetNAVházkutatásMost vagy soha!

Házkutatást és lefoglalást tartott a NAV a Nemzeti Filmintézet (NFI) budapesti székhelyén, miközben a szervezet fóti telephelyén szemlét végeztek. 

Nemzeti Filmintézet
Házkutatás a  Nemzeti Filmintézetnél, a Most vagy soha! is értinett - Fotó: Fórum Hungary

Az intézkedések egy költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőeljáráshoz kapcsolódnak, amelyben kiemelt figyelmet kapott a Most vagy soha! című film támogatása és a fóti területen végzett beruházások ügye.

Miért nyomoznak a Nemzeti Filmintézetnél?

A NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága a budapesti házkutatás során a filmhez kapcsolódó támogatások igénylésével, odaítélésével, folyósításával és elszámolásával összefüggő iratokat és adatokat kereste. 

A hatóság az elszámolások ellenőrzésével, valamint a játékfilm megvalósításával kapcsolatos bizonyítékokat is felkutatta és lefoglalta.

Az intézkedés a Nemzeti Filmintézet tulajdonában álló, fóti fióktelepként azonosított ingatlan adásvételével kapcsolatos dokumentumokra is kiterjedt. Emellett a Most vagy soha! című filmhez kapcsolódó, a területet érintő beruházások iratait, adatait és egyéb bizonyítási eszközeit is keresték.

A NAV a fóti telephelyen ezzel párhuzamosan szemlét tartott. Ennek célja a területen található épületek, helyiségek és a filmforgatáshoz kapcsolódó infrastruktúra vizsgálata, valamint fényképfelvételek készítése volt.

A Nemzeti Filmintézet közlése szerint az intézkedések során mindenben együttműködtek a NAV munkatársaival. A hatósági eljárás a költségvetési csalás gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárás része.

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