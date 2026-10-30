Megszűnhet a Nemzeti Sport nyomtatott kiadása, az M4 Sport jövője is kérdéses – megszólalt a közmédia

A Magyar Nemzet megkeresésére a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. közölte, hogy a nagy múltú sportnapilap, a Nemzeti Sport jövőjéről az év végéig elkészülő stratégia alapján születhet döntés.

Nemzeti Sport: megszűnhet a nyomtatott lap, az M4 Sport jövője is bizonytalan

Fotó: Mirkó István / MW

Nemzeti Sport: megszűnhet a nyomtatott lap, az M4 Sport jövője is bizonytalan

A lap nyomtatott változatának esetleges megszűnéséről azt követően kezdtek terjedni a hírek, hogy felmerült a Nemzeti Sportrádió megszüntetése. A közmédia tájékoztatása alapján jelenleg még nem született döntés arról, milyen formában működhet tovább a Nemzeti Sport december 31. után, így a nyomtatott kiadás jövője is bizonytalan.

Az sem kizárt, hogy a sportnapilap időközben új tulajdonoshoz kerül. Borsány-Gyenes András, a Network4 tulajdonosa egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy jelenlegi munkatársai közül többen is dolgoztak korábban a Nemzeti Sportnál, ezért a csapat részéről meglenne az érdeklődés a lap esetleges jövőbeli megvásárlása iránt.

A Magyar Nemzet az M4 Sport televíziós csatorna jövőjéről is érdeklődött, arra keresve a választ, hogy felmerülhet-e a sportcsatorna működésének megszüntetése, és ezzel a kereskedelmi sporttelevíziók szerepének növekedése. A közmédia azonban nem adott egyértelmű választ a kérdésre.

A televíziós csatornák jövője pedig olyan stratégiai kérdés, amelyet a közmédia új, végleges vezetésének kell megválaszolnia

– írták válaszukban a lapnak.