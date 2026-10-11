Népességfogyás: a magyar lakosság több mint ötöde eltűnhet 2100-ra

Az Oeconomus elemzése szerint különösen figyelemre méltó a népességfogyás hátterében álló folyamat: a gyermekvállalási hajlandóság annak ellenére is visszaesik, hogy a gazdaság stabilizálódik, a munkanélküliség pedig csökken. A tendencia már nem kizárólag a jóléti államokat érinti, hanem egyre több országban megfigyelhető.

A népességfogyás sok országban jelen van, világszerte zuhan a gyermekvállalási kedv - Illusztráció

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Korábban úgy vélték, hogy a termékenység csökkenése elsősorban a fejlett társadalmak sajátossága, amelyet családpolitikai intézkedésekkel mérsékelni lehet. Az elemzés szerint azonban ezek az intézkedések sok esetben csak rövid távon növelik a születések számát, részben azért, mert a családok a már korábban tervezett gyermekvállalást hozzák előre.

Egyre több országban marad el a népesség fenntartásához szükséges gyermekszám

A teljes termékenységi arányszám azt mutatja meg, hogy egy nő élete során átlagosan hány gyermeknek adna életet az adott időszak születési mutatói alapján.

A népesség hosszú távú, természetes fenntartásához általában körülbelül 2,1-es értékre van szükség.

Az Oeconomus adatai szerint 1950-ben mindössze három országban volt 2,1 alatt a mutató, 2024-re viszont már az országok több mint felében ez volt a helyzet. Nyolc országban az érték még az egyet sem érte el, vagyis a világ népességének több mint harmada olyan államokban él, ahol a termékenységi ráta rendkívül alacsony – írja az Index.

A magas születésszámú országokban is jelentős változás történt. Míg 1950-ben 29 országban haladta meg a hét gyermeket az egy nőre jutó átlag, napjainkra a lista élén álló Csádban is 6,03-ra csökkent ez az érték.

Nem kizárólag a nyugati társadalmakra jellemző a népességfogyás

Az elemzés arra is rámutat, hogy a termékenység csökkenése nem kizárólag a nyugati társadalmakra jellemző. Azt a sztereotípiát is megcáfolja, miszerint a muszlim országokban sok gyerek születik. Azokban az országokban is mérséklődött a gyermekvállalás, amelyeket korábban a magas születésszámmal azonosítottak.

Indonéziában például 1950 és 2024 között hárommal csökkent az egy nőre jutó átlagos gyermekszám. A változás más országokban is megfigyelhető, ezért a folyamat nem magyarázható pusztán a fejlettségi szinttel vagy a vallási háttérrel.