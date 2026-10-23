132 éves Budapest legendás kávéháza – így nézett ki fénykorában a New York Café

A palota külső és belső kialakítása a korabeli Budapest gazdasági fejlődését és nagyvárosi törekvéseit tükrözte. A kávéház hamarosan nemcsak elegáns vendéglátóhelyként, hanem a főváros szellemi életének egyik fontos helyszíneként is ismertté vált.

A New York Kávéház az irodalmi élet központjává vált

A századfordulón Budapest kávéházai fontos szerepet játszottak az irodalmi, művészeti és újságírói életben. A New York Kávéház különösen népszerű volt az alkotók körében, akik rendszeresen itt találkoztak, vitatkoztak és dolgoztak.

A kávéház vendégei között megfordult többek között Molnár Ferenc, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula. Az intézmény a magyar irodalom egyik jelentős műhelyévé vált, és több folyóirat szerkesztőségi életében is szerepet kapott.

Az írók és újságírók számára a kávéház nem csupán találkozóhelyet jelentett. Sokan itt írták műveiket, intézték szakmai ügyeiket, vagy éppen a következő lapszámok tartalmáról egyeztettek – olvasható a New York Kávéház weboldalán.

Háborúk és hanyatlás után született újjá a New York Kávéház

A kávéház történetében a második világháború jelentős fordulópontot hozott. Az épület megsérült, a korábbi pezsgő kávéházi élet pedig fokozatosan háttérbe szorult.