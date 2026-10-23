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New York kávéház

132 éves Budapest legendás kávéháza – így nézett ki fénykorában a New York Café

28 perce
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Budapest egyik legismertebb történelmi épülete 132 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Nagykörúton. A New York Kávéház az évtizedek során a magyar irodalmi és művészeti élet meghatározó találkozóhelyévé vált, történetét azonban nemcsak a fényűzés, hanem háborúk, bezárások és újjászületések is alakították.
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New York kávéházBudapestkultúra

1894. október 23-án nyílt meg Budapesten a New York Café, amelyet napjainkban a világ egyik legszebb kávéházaként emlegetnek. A New York Kávéház a következő évtizedekben a főváros egyik legjelentősebb kulturális találkozóhelyévé vált. Az Erzsébet körúti épületben írók, költők, újságírók és művészek fordultak meg rendszeresen, a kávéház története pedig szorosan összefonódott a magyar irodalommal és sajtóval.

A New York Kávéház 1894-ben nyitotta meg kapuit Budapesten
A New York Kávéház 1894-ben nyitotta meg kapuit Budapesten
Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei / Klösz György

A New York-palota az amerikai New York Life biztosítótársaság megbízásából épült. Az épületet Hauszmann Alajos tervezte, munkájában Korb Flóris és Giergl Kálmán is közreműködött. A négyemeletes palota földszintjén kialakított kávéházat már megnyitásakor gazdag díszítés, márványoszlopok, aranyozott részletek, freskók és csillárok jellemezték – írja a Nemzeti Archívum.

New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
New York Kávéház, NewYorkKávéházgal
Galéria: A régi Budapest ékköve, ilyen volt a New York kávéház fénykorában
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New York Kávéház, a felvétel 1894 körül

A palota külső és belső kialakítása a korabeli Budapest gazdasági fejlődését és nagyvárosi törekvéseit tükrözte. A kávéház hamarosan nemcsak elegáns vendéglátóhelyként, hanem a főváros szellemi életének egyik fontos helyszíneként is ismertté vált.

A New York Kávéház az irodalmi élet központjává vált

A századfordulón Budapest kávéházai fontos szerepet játszottak az irodalmi, művészeti és újságírói életben. A New York Kávéház különösen népszerű volt az alkotók körében, akik rendszeresen itt találkoztak, vitatkoztak és dolgoztak.

A kávéház vendégei között megfordult többek között Molnár Ferenc, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula. Az intézmény a magyar irodalom egyik jelentős műhelyévé vált, és több folyóirat szerkesztőségi életében is szerepet kapott.

Az írók és újságírók számára a kávéház nem csupán találkozóhelyet jelentett. Sokan itt írták műveiket, intézték szakmai ügyeiket, vagy éppen a következő lapszámok tartalmáról egyeztettek – olvasható a New York Kávéház weboldalán

Háborúk és hanyatlás után született újjá a New York Kávéház

A kávéház történetében a második világháború jelentős fordulópontot hozott. Az épület megsérült, a korábbi pezsgő kávéházi élet pedig fokozatosan háttérbe szorult.

A háborút követő évtizedekben a vendéglátóhely funkciója és elnevezése is megváltozott. Az 1950-es évektől Hungária néven működött tovább, később azonban már nem töltötte be azt a kulturális szerepet, amelyet a századfordulón és a két világháború között.

Az épület történetében újabb jelentős fordulatot jelentett a 2000-es években végrehajtott felújítás. A helyreállítás során törekedtek a történelmi belső terek és a gazdagon díszített részletek megőrzésére, illetve helyreállítására.

A New York Kávéház 2006-ban nyitotta meg ismét kapuit, és azóta Budapest egyik legismertebb turisztikai látványosságává vált. A helyreállított belső tér ma is felidézi azt a pompát, amely a 19. század végén fogadta a vendégeket.

Az 1894-ben megnyílt kávéház így több mint egy évszázad történelmi és társadalmi változásai után is őrzi helyét Budapest kulturális örökségében.

 

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