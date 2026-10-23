132 éves Budapest legendás kávéháza – így nézett ki fénykorában a New York Café

1894. október 23-án nyílt meg Budapesten a New York Café, amelyet napjainkban a világ egyik legszebb kávéházaként emlegetnek. A New York Kávéház a következő évtizedekben a főváros egyik legjelentősebb kulturális találkozóhelyévé vált. Az Erzsébet körúti épületben írók, költők, újságírók és művészek fordultak meg rendszeresen, a kávéház története pedig szorosan összefonódott a magyar irodalommal és sajtóval.
A New York-palota az amerikai New York Life biztosítótársaság megbízásából épült. Az épületet Hauszmann Alajos tervezte, munkájában Korb Flóris és Giergl Kálmán is közreműködött. A négyemeletes palota földszintjén kialakított kávéházat már megnyitásakor gazdag díszítés, márványoszlopok, aranyozott részletek, freskók és csillárok jellemezték – írja a Nemzeti Archívum.
A palota külső és belső kialakítása a korabeli Budapest gazdasági fejlődését és nagyvárosi törekvéseit tükrözte. A kávéház hamarosan nemcsak elegáns vendéglátóhelyként, hanem a főváros szellemi életének egyik fontos helyszíneként is ismertté vált.
A New York Kávéház az irodalmi élet központjává vált
A századfordulón Budapest kávéházai fontos szerepet játszottak az irodalmi, művészeti és újságírói életben. A New York Kávéház különösen népszerű volt az alkotók körében, akik rendszeresen itt találkoztak, vitatkoztak és dolgoztak.
A kávéház vendégei között megfordult többek között Molnár Ferenc, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond és Krúdy Gyula. Az intézmény a magyar irodalom egyik jelentős műhelyévé vált, és több folyóirat szerkesztőségi életében is szerepet kapott.
Az írók és újságírók számára a kávéház nem csupán találkozóhelyet jelentett. Sokan itt írták műveiket, intézték szakmai ügyeiket, vagy éppen a következő lapszámok tartalmáról egyeztettek – olvasható a New York Kávéház weboldalán.
Háborúk és hanyatlás után született újjá a New York Kávéház
A kávéház történetében a második világháború jelentős fordulópontot hozott. Az épület megsérült, a korábbi pezsgő kávéházi élet pedig fokozatosan háttérbe szorult.
A háborút követő évtizedekben a vendéglátóhely funkciója és elnevezése is megváltozott. Az 1950-es évektől Hungária néven működött tovább, később azonban már nem töltötte be azt a kulturális szerepet, amelyet a századfordulón és a két világháború között.
Az épület történetében újabb jelentős fordulatot jelentett a 2000-es években végrehajtott felújítás. A helyreállítás során törekedtek a történelmi belső terek és a gazdagon díszített részletek megőrzésére, illetve helyreállítására.
A New York Kávéház 2006-ban nyitotta meg ismét kapuit, és azóta Budapest egyik legismertebb turisztikai látványosságává vált. A helyreállított belső tér ma is felidézi azt a pompát, amely a 19. század végén fogadta a vendégeket.
Az 1894-ben megnyílt kávéház így több mint egy évszázad történelmi és társadalmi változásai után is őrzi helyét Budapest kulturális örökségében.