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nótaénekes

Meghalt a magyar nóta egyik meghatározó alakja, fia közölte a szomorú hírt

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Gyászol a magyar zenei élet, elhunyt a magyar nóta egyik meghatározó alakja. Nógrádi Tóth István énekesként, dalszerzőként és zenei szervezőként is jelentős szerepet vállalt a műfaj hagyományainak megőrzésében.
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nótaénekeshalálhírgyász

Életének 88. évében, október 13-án elhunyt Nógrádi Tóth István nótaénekes, nótaszerző, dalszövegíró, pedagógus és zenei szervező – közölte a művész fia, Tóth Róbert Károly csütörtökön az MTI-vel.

Nógrádi Tóth István munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták
Nógrádi Tóth István munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták
Fotó: Unsplash 

A művész több évtizedes pályafutása során előadóként, szerzőként és szervezőként is a magyar nóta megőrzéséért és továbbadásáért dolgozott.

1991-ben megalapította a Magyarnóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesületét, Dalénekes Iskolát vezetett, újjáélesztette a Nótaolimpia hagyományát, valamint számos zenei kiadvány létrejöttében is közreműködött.

Nógrádi Tóth István a magyar nóta megőrzéséért dolgozott

Munkásságának egyik legjelentősebb eredménye volt, hogy az általa vezetett egyesület kezdeményezésére a klasszikus magyar nóta 2014-ben bekerült a hungarikumok közé.

Hosszú éveken át szorgalmazta a magyar nóta erősebb rádiós jelenlétét és egy önálló országos rádió létrehozását. A Dankó Rádió megszületéséhez vezető törekvésekben is jelentős szerepet vállalt.

Művészi és kulturális tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. Egyebek mellett Lyra-díjjal, Artisjus-díjjal és a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki.

 

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