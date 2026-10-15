Meghalt a magyar nóta egyik meghatározó alakja, fia közölte a szomorú hírt

Nógrádi Tóth István a magyar nóta megőrzéséért dolgozott

Munkásságának egyik legjelentősebb eredménye volt, hogy az általa vezetett egyesület kezdeményezésére a klasszikus magyar nóta 2014-ben bekerült a hungarikumok közé.

Hosszú éveken át szorgalmazta a magyar nóta erősebb rádiós jelenlétét és egy önálló országos rádió létrehozását. A Dankó Rádió megszületéséhez vezető törekvésekben is jelentős szerepet vállalt.