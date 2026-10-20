Különleges nosztalgiavillamos lesz látható a Deák Ferenc téren

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, október 23-án 10 és 18 óra között a Fővárosi Önkormányzat programsorozatához kapcsolódó, ingyenesen látogatható kulturális program keretében a 120 éves, 2624-es pályaszámú nosztalgiavillamos a Deák Ferenc téri kihúzóvágányon várja az érdeklődőket – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a BKV Zrt. és a Budapesti Művelődési Központ (BMK) kedden.

A programhoz kapcsolódva a BMK közreműködésével könyvjelzőket és zászlókat is kapnak a látogatók a nosztalgiavillamos környezetében

Fotó: Facebook/BKV Zrt.

Versek és naplórészletek hangzanak el a nosztalgiavillamoson

A BKK, a BKV, a BMK, a Delta Produkció és Budapest Főváros Önkormányzatának közös kezdeményezése az irodalom és a színház eszközeivel hozza közelebb az érdeklődőkhöz a forradalom történetét. A villamos fedélzetén Olasz Renátó rendezésében, Kádár Kinga és Medveczky Balázs előadásában hangzanak el korabeli naplórészletek, versek és más irodalmi művek.

Az élő előadásokat hangjátékok, dalok és előre rögzített műsorrészletek egészítik ki.

A programhoz kapcsolódva a BMK közreműködésével könyvjelzőket és zászlókat is kapnak a látogatók a villamos környezetében.

A kezdeményezés célja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke a mai generációk számára is személyes élményeken keresztül váljon átélhetővé, és a történelmi örökség a közös emlékezet részeként maradjon élő.

A Fővárosi Önkormányzatnak az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó további programjairól a budapest.hu/1956 oldalon lehet tájékozódni.

Világhírű nevezetességek borulnak magyar nemzeti színekbe október 23-án

A világ számos országában különleges programokkal emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról. Október 23. alkalmából több világhírű építményt és nevezetességet magyar nemzeti színekkel világítanak meg, emellett koszorúzásokkal, koncertekkel, konferenciákkal és ünnepi rendezvényekkel tisztelegnek a történelmi események előtt.