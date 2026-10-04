Edzőgépet mutatott be az első szegedi EgészségFeszten Novák Katalin

Novák Katalin is részt vett szombaton az első szegedi EgészségFeszten, a Gellért Szabadidőközpontban. Az eseményre előzetesen több mint 260-an regisztráltak, és ahol a résztvevők többféle ingyenes szűrésen vehettek részt, egyebek mellett vérnyomás-, vércukor- és véroxigénszint-mérésen, légzésfunkciós vizsgálaton és anyajegyszűrésen. A Délmagyarországi Allergiás és Tüdőbeteg Gyermekekért Alapítvány rendezvényének kiemelt partnere az Aranyklinika és a Kabay Patika volt

Novák Katalin volt köztársasági elnök is tartott bemutatót az EgészségFeszt látogatóinak / Fotó: Karnok Csaba - Délmagyarország

Novák Katalin volt köztársasági elnök is tartott bemutatót az EgészségFeszt látogatóinak

A volt köztársasági elnök ekkor az IMBODY okos edzőgépet mutatta be: a mesterséges intelligenciával támogatott eszköz több mint ötszáz különböző gyakorlatot kínál. Hagyományos súlytárcsák helyett digitálisan szabályozható ellenállással működik, így a terhelés az adott gyakorlathoz és a felhasználóhoz igazítható - írja a Délmagyar.

Novák Zoltán gyermektüdőgyógyász professzor, az alapítvány vezetője egyébként úgy nyilatkozott, a megelőzés és a korai felismerés a legfontosabb céljuk. A vizsgálatok gyakorisága a betegségtől, az életkortól és az egyéni körülményektől is függ, de nagyon ajánlott még a panaszok megjelenése előtt figyelmet fordítani az egészségre.