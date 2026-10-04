Edzőgépet mutatott be az első szegedi EgészségFeszten Novák Katalin

Novák Katalin is részt vett szombaton az első szegedi EgészségFeszten, a Gellért Szabadidőközpontban. Az eseményre előzetesen több mint 260-an regisztráltak, és ahol a résztvevők többféle ingyenes szűrésen vehettek részt, egyebek mellett vérnyomás-, vércukor- és véroxigénszint-mérésen, légzésfunkciós vizsgálaton és anyajegyszűrésen. A Délmagyarországi Allergiás és Tüdőbeteg Gyermekekért Alapítvány rendezvényének kiemelt partnere az Aranyklinika és a Kabay Patika volt
Novák Katalin volt köztársasági elnök is tartott bemutatót az EgészségFeszt látogatóinak
A volt köztársasági elnök ekkor az IMBODY okos edzőgépet mutatta be: a mesterséges intelligenciával támogatott eszköz több mint ötszáz különböző gyakorlatot kínál. Hagyományos súlytárcsák helyett digitálisan szabályozható ellenállással működik, így a terhelés az adott gyakorlathoz és a felhasználóhoz igazítható - írja a Délmagyar.
Novák Zoltán gyermektüdőgyógyász professzor, az alapítvány vezetője egyébként úgy nyilatkozott, a megelőzés és a korai felismerés a legfontosabb céljuk. A vizsgálatok gyakorisága a betegségtől, az életkortól és az egyéni körülményektől is függ, de nagyon ajánlott még a panaszok megjelenése előtt figyelmet fordítani az egészségre.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, új vállalkozást indított Noveoton Capital Kft. néven Novák Katalin egykori államfő. A május 14-én alapított, majd 27-én bejegyzett cégnek öt résztulajdonosa van: Novákon kívül három magánszemély – az orvosként dolgozó szülei és bátyja –, illetve egy másik társaságot is bevontak, a 20 éves Aranyklinika Kft.-t. Ügyvezetője a volt köztársasági elnök édesapja, székhelyként ugyanazt a szegedi címet jelölték meg, mint a jól ismert, épp 20 éves vállalkozásnál.