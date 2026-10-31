Országos boltzár jön mindenszentekkor – mutatjuk, hol lehet mégis vásárolni november 1-jén

A hétvégi bevásárlást is befolyásolja mindenszentek: november 1-je idén vasárnapra esik, de az ünnep miatt a megszokott vasárnapi nyitvatartásból nem lehet kiindulni. A nagy élelmiszerüzleteknél zárvatartással kell számolni, ezért a hétvégi főzéshez szükséges alapanyagokat célszerű még október 31-én beszerezni.

Boltzár 2026: így lesznek nyitva a Lidl, Aldi, Tesco, Penny és SPAR üzletei november 1-jén

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Boltzár 2026: így lesznek nyitva a Lidl, Aldi, Tesco, Penny és SPAR üzletei november 1-jén

November 2-a, halottak napja hétfőre esik, de nem munkaszüneti nap: az üzletek alapvetően a szokásos hétfői rend szerint fogadják a vásárlókat.

Lidl, Aldi és Penny: vasárnap zárva

A Lidl, az Aldi és a Penny üzletei október 31-én a megszokott szombati nyitvatartás szerint működnek. November 1-jén zárva tartanak, november 2-án pedig a szokásos hétfői rend szerint nyitnak ki.

A pontos szombati nyitási és zárási idő üzletenként eltérhet, ezért indulás előtt érdemes megnézni a kiválasztott bolt adatlapját.

A Tesco és az Auchan áruházaiban is boltzár lesz

A Tesco hiper- és szupermarketjei, valamint Expressz üzletei november 1-jén nem nyitnak ki. Az Auchan hiper- és szupermarketjeinél ugyancsak ünnepi zárvatartással kell számolni.

Szombaton mindkét láncnál a megszokott nyitvatartás az irányadó, hétfőn pedig visszaáll a rendes hétköznapi működés.

SPAR és INTERSPAR: a benzinkutas üzleteknél lehet kivétel

A SPAR és az INTERSPAR áruházai mindenszentekkor zárva tartanak. Egyes OMV SPAR express és DESPAR benzinkutas egységek azonban munkaszüneti napokon is fogadhatnak vásárlókat.

Bizonyos partnerüzletek és repülőtéri boltok szintén eltérő rendben működhetnek. Ezeknél különösen fontos a konkrét üzlet ünnepi nyitvatartásának ellenőrzése.

CBA, Coop és Reál: az adott boltnál kell tájékozódni

A CBA, a Coop és a Reál hálózatában a legtöbb üzlet november 1-jén zárva lesz, egyes, tulajdonosi közreműködéssel működő kisboltoknál azonban lehet kivétel.

A hálózat neve önmagában nem ad biztos választ arra, hogy egy adott üzlet kinyit-e. Érdemes a bejáratnál kihelyezett tájékoztatót ellenőrizni vagy közvetlenül az üzletnél érdeklődni.