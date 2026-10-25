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tihany

Pusztuló, rejtélyes tihanyi nyaraló falán bukkant fel egy vers, bizonytalan az épület sorsa – fotók

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A Fecske utcában álló, elhagyatott nyaraló első pillantásra nem tűnik különlegesnek. A falán olvasható négysoros felirat azonban Mécs László nevét őrzi, és egy 1969-es balatoni nyárra emlékeztet.
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tihanyfeliratnyaraló

Mohos tetőcserepek, málladozó vakolat és elburjánzott növényzet: Tihany Gödrös nevű részén egy elhagyatott nyaraló őrzi a múlt emlékét. A Mókuska falán megkopott versike árulja el, hogy 1969 nyarán Mécs László költő is megfordulhatott az épületben – olvasható a Veol.hu oldalán

nyaraló
Vajon tényleg itt nyaralhatott egykor a premontrei szerzetes-költő?
Fotó: Urbán Viktória / VEOL/TIPO BUDAPEST

Megkopott felirat őrzi Mécs László emlékét

A tihanyi Fecske utcában álló, különös épület mellett sokan úgy sétálhatnak el, hogy nem is sejtik, milyen történetet rejt. A bejárat fölött még olvasható a Mókuska felirat, mellette pedig egy apró tábla emlékeztet egykori vendégére.

Az épületről Urbán Viktória osztott meg fényképeket a TIPO BUDAPEST nevű Facebook-csoportban. A felvételek nyomán többen a ház történetére voltak kíváncsiak, mások még azt is felvetették, hogy mesterséges intelligenciával készülhettek a fotók. Viktória azonban megerősítette, hogy a nyaraló valóban létezik, és Tihanyban található.

A falon lévő, megkopott táblán egy négysoros versike olvasható:

A Mókuska falán
hirdesse e pár szó:
hatvankilenc nyarán
itt üdült Mécs László.

Mécs László (1895–1978) a 20. századi magyar vallásos költészet ismert alakja, premontrei szerzetes és katolikus pap volt. 

Első verseskötete, a Hajnali harangszó 1923-ban jelent meg, költeményeivel és előadóestjeivel pedig széles közönséget hódított meg.

A Mókuska falán egy versike őrzi, ki töltötte itt a nyarat több mint fél évszázada.
Fotó: Urbán Viktória / VEOL/TIPO BUDAPEST

A második világháború után visszavonultan élt. 1953-ban koholt vádak alapján tíz év börtönbüntetésre ítélték, ahonnan 1956-ban szabadult. 1961-től a pannonhalmi papi szociális otthon lakója volt, és 1978-ban Pannonhalmán hunyt el. 

Ha a felirat pontosan őrzi a múltat, 1969 nyarán, 74 évesen nyaralt Tihanyban.

Másfél évtizede is romos volt a balatoni nyaraló

Gödrös, a Tihanyi-félsziget keleti oldalán fekvő üdülőterület a nevét az egykori kőfejtés nyomán kialakult gödrökről kapta. 

Rácz János helynévkutatása szerint beépítése 1910 körül kezdődött, később pedig kedvelt balatoni nyaralóövezetté vált.

A Mókuska rossz állapota nem új keletű: egy 2010-es beszámolóban a Petőfi Túrakör tagjai már egy „romos kalyibára” figyeltek fel a Gödrösi strand felé tartva. Az épületen akkor is olyan felirat volt, amely Mécs László egykori nyaralására utalt.

A hajdani nyaraló tetejét mára benőtte a növényzet.
Fotó: VEOL

Azóta tizenhat év telt el, a ház azonban továbbra is ott áll. Tetőcserepeit egyre inkább benövi a növényzet, vakolata mállik, és mind látványosabbak rajta az idő nyomai.

Arról egyelőre nincs információ, ki építtette a nyaralót, kik fordultak meg még a falai között, és mi lesz a sorsa. A tihanyi Mókuska azonban így is különleges emléket őriz: néhány megkopott soron keresztül idézi fel egy híres költő balatoni nyarát.

 

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