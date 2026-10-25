Pusztuló, rejtélyes tihanyi nyaraló falán bukkant fel egy vers, bizonytalan az épület sorsa – fotók

Mohos tetőcserepek, málladozó vakolat és elburjánzott növényzet: Tihany Gödrös nevű részén egy elhagyatott nyaraló őrzi a múlt emlékét. A Mókuska falán megkopott versike árulja el, hogy 1969 nyarán Mécs László költő is megfordulhatott az épületben – olvasható a Veol.hu oldalán.

Vajon tényleg itt nyaralhatott egykor a premontrei szerzetes-költő?

Fotó: Urbán Viktória / VEOL/TIPO BUDAPEST

Megkopott felirat őrzi Mécs László emlékét

A tihanyi Fecske utcában álló, különös épület mellett sokan úgy sétálhatnak el, hogy nem is sejtik, milyen történetet rejt. A bejárat fölött még olvasható a Mókuska felirat, mellette pedig egy apró tábla emlékeztet egykori vendégére.

Az épületről Urbán Viktória osztott meg fényképeket a TIPO BUDAPEST nevű Facebook-csoportban. A felvételek nyomán többen a ház történetére voltak kíváncsiak, mások még azt is felvetették, hogy mesterséges intelligenciával készülhettek a fotók. Viktória azonban megerősítette, hogy a nyaraló valóban létezik, és Tihanyban található.

A falon lévő, megkopott táblán egy négysoros versike olvasható:

A Mókuska falán

hirdesse e pár szó:

hatvankilenc nyarán

itt üdült Mécs László.

Mécs László (1895–1978) a 20. századi magyar vallásos költészet ismert alakja, premontrei szerzetes és katolikus pap volt.

Első verseskötete, a Hajnali harangszó 1923-ban jelent meg, költeményeivel és előadóestjeivel pedig széles közönséget hódított meg.

A Mókuska falán egy versike őrzi, ki töltötte itt a nyarat több mint fél évszázada.

Fotó: Urbán Viktória / VEOL/TIPO BUDAPEST

A második világháború után visszavonultan élt. 1953-ban koholt vádak alapján tíz év börtönbüntetésre ítélték, ahonnan 1956-ban szabadult. 1961-től a pannonhalmi papi szociális otthon lakója volt, és 1978-ban Pannonhalmán hunyt el.

Ha a felirat pontosan őrzi a múltat, 1969 nyarán, 74 évesen nyaralt Tihanyban.

Másfél évtizede is romos volt a balatoni nyaraló

Gödrös, a Tihanyi-félsziget keleti oldalán fekvő üdülőterület a nevét az egykori kőfejtés nyomán kialakult gödrökről kapta.

Rácz János helynévkutatása szerint beépítése 1910 körül kezdődött, később pedig kedvelt balatoni nyaralóövezetté vált.

A Mókuska rossz állapota nem új keletű: egy 2010-es beszámolóban a Petőfi Túrakör tagjai már egy „romos kalyibára” figyeltek fel a Gödrösi strand felé tartva. Az épületen akkor is olyan felirat volt, amely Mécs László egykori nyaralására utalt.