Október 23-i boltzár: itt a teljes lista, mutatjuk, hol lehet mégis vásárolni

2026-ban október 23. péntekre esik, így a magyarok háromnapos hosszú hétvégének örülhetnek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója munkaszüneti nap, ezért az üzletek többsége nem fogad vásárlókat.

Október 23-i nyitvatartás: itt a teljes lista, mutatjuk, hol lehet mégis vásárolni

Fotó: Origo

Így lesznek nyitva a Lidl, Aldi, Tesco, Spar és Penny üzletei

A nagyobb áruházláncok hagyományos boltjai október 23-án zárva tartanak.

Lidl: pénteken valamennyi hagyományos üzlet zárva lesz, szombaton ismét kinyitnak.

Aldi: október 23-án nem fogadnak vásárlókat, a hétvége további részében visszaáll a megszokott rend.

Tesco: a hipermarketek és a hagyományos áruházak pénteken zárva lesznek.

Spar és Interspar: a hagyományos üzletek nem nyitnak ki a nemzeti ünnepen.

Penny: október 23-án valamennyi üzlet zárva tart.

Auchan: a hagyományos áruházak szintén zárva lesznek.

A CBA, a Príma, a Coop és a Reál esetében az egyes üzletek működése eltérhet, ezért a vásárlóknak érdemes előzetesen ellenőrizniük a kiválasztott bolt ünnepi nyitvatartását.

Ezeken a helyeken október 23-án is lehet vásárolni

Bár a legtöbb szupermarket bezár, ez nem jelenti azt, hogy sehol sem lehet élelmiszert vagy más terméket vásárolni.

Az ünnepnapon is nyitva lehetnek:

egyes benzinkutakon működő boltok;

bizonyos Spar Express és DESPAR üzletek;

a jogszabályi feltételeknek megfelelő, tulajdonos által működtetett kisebb üzletek;

egyes virágboltok, újságosok és édességboltok;

vendéglátóhelyek, kávézók és éttermek.

Fontos azonban, hogy a nyitvatartás üzletenként változhat, ezért indulás előtt célszerű tájékozódni.

Mi lesz a gyógyszertárakkal és az orvosi ellátással?

A hosszú hétvége a gyógyszertárak nyitvatartását is érinti. Az NNGYK tájékoztatása szerint október 23-án a gyógyszerellátást jellemzően kizárólag a 0–24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják.

Október 24-én a pihenőnapokon működő patikák általában csak délig várják a vásárlókat, és nem a megszokott szombati nyitvatartás szerint dolgoznak. Dél után már az ügyeletes vagy készenléti gyógyszertárakat lehet felkeresni.

A nyitva tartó patikák címe és telefonszáma település vagy vármegye szerint is megkereshető az NNGYK gyógyszertárkeresőjében, valamint az Egészségablak alkalmazásban.

A háziorvosi rendelők a munkaszüneti napon általában nem tartanak szokásos rendelést. A sürgős, de nem közvetlenül életveszélyes panaszokkal az alapellátási ügyelet kereshető a 1830-as telefonszámon, életveszély esetén pedig a 112-t kell hívni.