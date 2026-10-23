Október 23-i boltzár: itt a teljes lista, mutatjuk, hol lehet mégis vásárolni

2026-ban október 23. péntekre esik, így a magyarok háromnapos hosszú hétvégének örülhetnek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója munkaszüneti nap, ezért az üzletek többsége nem fogad vásárlókat.
Így lesznek nyitva a Lidl, Aldi, Tesco, Spar és Penny üzletei
A nagyobb áruházláncok hagyományos boltjai október 23-án zárva tartanak.
Lidl: pénteken valamennyi hagyományos üzlet zárva lesz, szombaton ismét kinyitnak.
Aldi: október 23-án nem fogadnak vásárlókat, a hétvége további részében visszaáll a megszokott rend.
Tesco: a hipermarketek és a hagyományos áruházak pénteken zárva lesznek.
Spar és Interspar: a hagyományos üzletek nem nyitnak ki a nemzeti ünnepen.
Penny: október 23-án valamennyi üzlet zárva tart.
Auchan: a hagyományos áruházak szintén zárva lesznek.
A CBA, a Príma, a Coop és a Reál esetében az egyes üzletek működése eltérhet, ezért a vásárlóknak érdemes előzetesen ellenőrizniük a kiválasztott bolt ünnepi nyitvatartását.
Ezeken a helyeken október 23-án is lehet vásárolni
Bár a legtöbb szupermarket bezár, ez nem jelenti azt, hogy sehol sem lehet élelmiszert vagy más terméket vásárolni.
Az ünnepnapon is nyitva lehetnek:
- egyes benzinkutakon működő boltok;
- bizonyos Spar Express és DESPAR üzletek;
- a jogszabályi feltételeknek megfelelő, tulajdonos által működtetett kisebb üzletek;
- egyes virágboltok, újságosok és édességboltok;
- vendéglátóhelyek, kávézók és éttermek.
Fontos azonban, hogy a nyitvatartás üzletenként változhat, ezért indulás előtt célszerű tájékozódni.
Mi lesz a gyógyszertárakkal és az orvosi ellátással?
A hosszú hétvége a gyógyszertárak nyitvatartását is érinti. Az NNGYK tájékoztatása szerint október 23-án a gyógyszerellátást jellemzően kizárólag a 0–24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják.
Október 24-én a pihenőnapokon működő patikák általában csak délig várják a vásárlókat, és nem a megszokott szombati nyitvatartás szerint dolgoznak. Dél után már az ügyeletes vagy készenléti gyógyszertárakat lehet felkeresni.
A nyitva tartó patikák címe és telefonszáma település vagy vármegye szerint is megkereshető az NNGYK gyógyszertárkeresőjében, valamint az Egészségablak alkalmazásban.
A háziorvosi rendelők a munkaszüneti napon általában nem tartanak szokásos rendelést. A sürgős, de nem közvetlenül életveszélyes panaszokkal az alapellátási ügyelet kereshető a 1830-as telefonszámon, életveszély esetén pedig a 112-t kell hívni.
A posták is zárva tartanak
A Magyar Posta hagyományos postahivatalai október 23-án zárva tartanak.
A csomagautomaták egy része továbbra is használható lehet, de a kézbesítési és ürítési rend eltérhet a megszokottól.
Az ügyintézést igénylő postai feladatokat ezért célszerű csütörtökön elvégezni, vagy a következő munkanapra halasztani.
A hulladékszállítás és a közlekedés is érintheti a hosszú hétvégét
A hulladékszállítás sok településen az ünnepnapon is a megszokott rend szerint történik. A helyi szolgáltató tájékoztatását azonban érdemes ellenőrizni.
Budapesten az október 23-i megemlékezések és rendezvények miatt több helyen útlezárásokra és közösségi közlekedési változásokra kell számítani.
Az Andrássy út és a Kossuth Lajos tér környékén különösen jelentős korlátozások várhatók, ezért a fővárosban közlekedőknek ajánlott előre megtervezniük az útvonalukat.
Mikor nyitnak ki újra a boltok?
A legtöbb áruházláncnál október 24-én, szombaton már a megszokott hétvégi nyitvatartás szerint lehet vásárolni. Október 25-én, vasárnap szintén a szokásos vasárnapi rend lesz érvényben.