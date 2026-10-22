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időjárás

Fordulatot tartogat az október 23-i időjárás? Itt a friss előrejelzés

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Kellemes, jellemzően napos idővel indul a hosszú hétvége, csapadék sehol sem várható. Az október 23-i időjárás azonban nem lesz mindenütt zavartalan: nyugaton vastagabb felhők, Sopron környékén pedig erős széllökések érkezhetnek.
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időjárásborsodsopron

Az október 23-i időjárás hajnalban még több helyen ködösen indulhat. Elsősorban a délnyugati országrészben, valamint Borsod kisebb körzeteiben romolhatnak a látási viszonyok, napközben azonban várhatóan gyorsan feloszlik a köd.

Október 23-i időjárás
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Reggel az északkeleti vármegyékben még felhősebb lehet az ég, de délelőtt ez a felhőzet is felszakadozik. Ezt követően napos, száraz idő várható.

Dél körül nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, amely naplementéig a Tiszától nyugatra fekvő területeket érintheti. Azokon a nyugati és délnyugati tájakon, ahol reggel köd képződik, csak kevés napsütésre lehet számítani.

A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a Dunántúl északnyugati részén azonban élénk, Sopron környékén pedig erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 17 Celsius-fok között alakul.

 

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