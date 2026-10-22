Fordulatot tartogat az október 23-i időjárás? Itt a friss előrejelzés

Az október 23-i időjárás hajnalban még több helyen ködösen indulhat. Elsősorban a délnyugati országrészben, valamint Borsod kisebb körzeteiben romolhatnak a látási viszonyok, napközben azonban várhatóan gyorsan feloszlik a köd.

Október 23-i időjárás: mutatjuk, hol eredhet el az eső.

Október 23-i időjárás: 17 fok is lehet

Reggel az északkeleti vármegyékben még felhősebb lehet az ég, de délelőtt ez a felhőzet is felszakadozik. Ezt követően napos, száraz idő várható.

Dél körül nyugat felől vastagabb felhősáv érkezik, amely naplementéig a Tiszától nyugatra fekvő területeket érintheti. Azokon a nyugati és délnyugati tájakon, ahol reggel köd képződik, csak kevés napsütésre lehet számítani.

A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a Dunántúl északnyugati részén azonban élénk, Sopron környékén pedig erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 17 Celsius-fok között alakul.