Így járnak a vonatok és a buszok az ünnepi hosszú hétvégén

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégén és az őszi szünetben több kocsival közlekednek a legforgalmasabb InterCity-, InterRégió- és elővárosi vonatok. A társaság arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, és indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet.

Október 23-án változik a vonatok, a buszok és a HÉV-járatok menetrendje

Fotó: Facebook/MÁV

Így változik az október 23-i menetrend a vasúton

A vasúti közlekedésben az alábbi menetrendi rend lesz érvényben:

Október 22-én, csütörtökön a pénteki menetrend szerint közlekednek a vonatok.

Október 23-án, pénteken a szombati menetrend lesz érvényben.

Október 24-én, szombaton az ünnepnapi menetrend szerint indulnak a járatok.

A többi napon a megszokott menetrend marad érvényben.

Emellett több férőhelyet biztosítanak a Cívis InterRégiókon, valamint egyes győri S10-es, oroszlányi S12-es, lajosmizsei S21-es és esztergomi Z72-es járatokon. A Szeged és Békéscsaba, illetve a Mezőtúr és Mezőhegyes között közlekedő személyvonatok kapacitását is növelik.

A VOLÁN-buszok menetrendje is módosul

A VOLÁN-járatok közlekedési rendje szintén változik a hosszú hétvégén.

Október 23-án munkaszüneti napi, október 24-én szabadnapi, október 25-én pedig ismét munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben. Október 26. és 30. között az őszi szünet miatt tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok.

A MÁV-csoport erősítő járatokkal készül a Budapest és több vidéki nagyváros közötti útvonalakon. A kapacitásbővítés többek között Zalaegerszeg, Eger, Kecskemét, Szekszárd, Szentes, Nagykanizsa, Salgótarján, Pécs, Baja és Kaposvár irányában érinti a közlekedést.

A legnagyobb utasforgalomra október 22-én és 23-án, elsősorban a Budapestről induló járatokon, valamint október 25-én, a fővárosba tartó autóbuszokon számítanak.

Több településen útlezárások és terelések várhatók Az október 23-i ünnepi rendezvények, megemlékezések és sportesemények miatt több településen ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe. Az intézkedések többek között Balassagyarmatot, Békést, Békéscsabát, Egert, Esztergomot, Miskolcot, Szekszárdot, Szolnokot, Tatát és Vácot is érintik. Az autóbuszok egyes helyeken terelt útvonalon közlekedhetnek, és megállóhelyek is kimaradhatnak. A részletes változásokról a MÁVINFORM oldalán tájékozódhatnak az utasok.

A HÉV-járatok közlekedése is változik

A H5-ös és H6-os HÉV október 23-án a hétvégi menetrend szerint közlekedik. A szentendrei és békásmegyeri vonatok reggel 7 és este 20.30 között egységesen hatkocsis szerelvényekkel indulnak.

A H7-es HÉV pénteken munkaszüneti napi menetrend szerint jár, 9 és 21 óra között pedig minden szerelvény hat kocsival közlekedik.

A H8-as és H9-es vonalon továbbra is fennmarad az Örs vezér tere és Cinkota közötti HÉV-pótlás. A vonatok és a pótlóbuszok október 23–25. között hétvégi, október 26–30. között pedig tanítási szüneti menetrend szerint közlekednek.

Az őszi szünetben a H5-ös, H6-os és H7-es vonalakon is a tanítási szünetre érvényes menetrendet alkalmazzák.

Október 24-én és 25-én a szentendrei HÉV-vonalon különleges programokat is szerveznek: a HÉV hétvégén nosztalgiajáratokkal és különleges járművekkel várják az érdeklődőket.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatainál is számos változásra kell számítani október 23-án. Erről bővebben itt olvashatnak.