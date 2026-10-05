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baleset

Bújócska közben zuhant a mélybe egy 15 éves fiú az ónodi várnál

1 órája
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Súlyos baleset történt pénteken az ónodi várnál, amikor egy 15 éves fiú több métert zuhant egy romos bástyából. Az ónodi vár környékén történt balesethez mentőket is riasztottak, a fiút végül stabil állapotban szállították kórházba.
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balesetvármentő

A baleset az ónodi várnál történt október 2-án, ahová a 15 éves fiú a barátaival érkezett. A társaság bújócskázott, a fiú pedig úgy döntött, hogy az egyik romos bástyában rejtőzik el.

Ónodi vár
Súlyos baleset történt az ónodi várnál
Fotó: TV2

A fiú innen azonban a mélybe zuhant, és több métert esett; fej- és végtagsérüléseket szenvedett.

A gyerekekkel egyetemista diákok is voltak, akik értesítették a mentőket. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, a sérültet azonban végül földi úton szállították kórházba.

Újfajta technikával segítettek a mentők

A mentők a mentés során egy újfajta technikát is alkalmaztak. SMS-ben videókapcsolatot hoztak létre a bejelentővel, így a mentésirányítók a telefon kameráján keresztül folyamatosan láthatták a sérültet.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Szűcs Brigitta szerint ennek köszönhetően élőben tudták figyelni a sérült állapotát, és folyamatos segítséget tudtak nyújtani a helyszínen tartózkodóknak.

A fiút végül stabil állapotban vitték kórházba – írja a BOON.

Felmerült az ónodi várrom lezárása is

A baleset után egy környékbeli nő arról beszélt, hogy az ónodi várhoz gyakran járnak gyerekek játszani, szerinte azonban a helyszín balesetveszélyes, ezért le kellene zárni.

A TV2 a fiú családját is megkereste, de a hozzátartozók éppen a kórházban voltak a sérült mellett.

A fiú nem sérült meg súlyosan, és akár már hétfőn hazaengedhetik.

A korábbi mentőszolgálati tájékoztatás még csak egy körülbelül 10 éves gyermek balesetéről számolt be, és nem közölt részleteket arról, pontosan honnan, illetve milyen magasról zuhant le.

 

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