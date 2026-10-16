Óraátállítás 2026: sokakat kellemetlen meglepetés érhet október 25-én, erre jobb felkészülni

Közeleg az év egyik legmegosztóbb hétvégéje. Az óraátállítás évről évre vitákat vált ki, sokan pedig abban reménykednek, hogy hamarosan végleg megszűnik az évente kétszeri időváltoztatás. Erre azonban egyelőre továbbra is várni kell. Magyarországon idén ősszel is vissza kell tekerni az órákat, a változást pedig nemcsak az alvási szokásainkon, hanem a mindennapi életünkön is megérezhetjük.

Óraátállítás 2026: ekkor kell visszaállítani az órákat - Fotó: Unsplash

Óraátállítás 2026: ekkor kell visszaállítani az órákat

Az idei őszi óraátállítás október 25-én, vasárnap hajnalban lesz. Hajnali 3 órakor az órákat 2 órára kell visszaállítani, vagyis egy órával hosszabb lesz az éjszaka. Ezzel véget ér a nyári időszámítás, és kezdetét veszi a téli, más néven standard időszámítás.

Az idei átállítás ráadásul a naptár szerint viszonylag korán következik be. Míg 2025-ben október 26-án kellett visszaállítani az órákat, idén már október 25-én megtörténik a változás.

A szabály azonban nem módosult: az Európai Unióban továbbra is október utolsó vasárnapján térünk vissza a téli időszámításra.

Sokan ezt fogják a legnehezebben megszokni az óraátállítás után

Az őszi óraátállítás legszembetűnőbb következménye, hogy délutánonként hirtelen egy órával korábban kezd sötétedni. Budapesten október 24-én, szombaton még körülbelül 17 óra 39 perckor nyugszik le a Nap. Másnap, október 25-én azonban már 16 óra 38 perckor bekövetkezik a napnyugta.

Ez azt jelenti, hogy vasárnap már délután fél öt után néhány perccel lemegy a Nap a fővárosban.

Természetesen nem arról van szó, hogy az óraátállítás miatt hirtelen egy órával rövidebbek lennének a nappalok. A különbséget az okozza, hogy az órákat visszaállítjuk, miközben ősszel a nappalok természetes módon is egyre rövidülnek.

A változás különösen azokat érintheti kellemetlenül, akik délután végeznek a munkával, sportolni járnak, vagy a szabadban szeretnék tölteni a szabadidejüket. A másik oldalon viszont reggelente átmenetileg korábban világosodik majd.

Az egyórás változás a szervezetünket is megviselheti

Bár az őszi óraátállítás során egy órát nyerünk, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy mindenki kipihentebben ébred majd. A szervezetünk működését ugyanis nem kizárólag az óra mutatói szabályozzák. A belső biológiai óránk, vagyis a cirkadián ritmus elsősorban a fény és a sötétség váltakozásához igazodik.