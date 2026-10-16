Óraátállítás 2026: sokakat kellemetlen meglepetés érhet október 25-én, erre jobb felkészülni

Közeleg az év egyik legmegosztóbb hétvégéje. Az óraátállítás évről évre vitákat vált ki, sokan pedig abban reménykednek, hogy hamarosan végleg megszűnik az évente kétszeri időváltoztatás. Erre azonban egyelőre továbbra is várni kell. Magyarországon idén ősszel is vissza kell tekerni az órákat, a változást pedig nemcsak az alvási szokásainkon, hanem a mindennapi életünkön is megérezhetjük.
Óraátállítás 2026: ekkor kell visszaállítani az órákat
Az idei őszi óraátállítás október 25-én, vasárnap hajnalban lesz. Hajnali 3 órakor az órákat 2 órára kell visszaállítani, vagyis egy órával hosszabb lesz az éjszaka. Ezzel véget ér a nyári időszámítás, és kezdetét veszi a téli, más néven standard időszámítás.
Az idei átállítás ráadásul a naptár szerint viszonylag korán következik be. Míg 2025-ben október 26-án kellett visszaállítani az órákat, idén már október 25-én megtörténik a változás.
A szabály azonban nem módosult: az Európai Unióban továbbra is október utolsó vasárnapján térünk vissza a téli időszámításra.
Sokan ezt fogják a legnehezebben megszokni az óraátállítás után
Az őszi óraátállítás legszembetűnőbb következménye, hogy délutánonként hirtelen egy órával korábban kezd sötétedni. Budapesten október 24-én, szombaton még körülbelül 17 óra 39 perckor nyugszik le a Nap. Másnap, október 25-én azonban már 16 óra 38 perckor bekövetkezik a napnyugta.
Ez azt jelenti, hogy vasárnap már délután fél öt után néhány perccel lemegy a Nap a fővárosban.
Természetesen nem arról van szó, hogy az óraátállítás miatt hirtelen egy órával rövidebbek lennének a nappalok. A különbséget az okozza, hogy az órákat visszaállítjuk, miközben ősszel a nappalok természetes módon is egyre rövidülnek.
A változás különösen azokat érintheti kellemetlenül, akik délután végeznek a munkával, sportolni járnak, vagy a szabadban szeretnék tölteni a szabadidejüket. A másik oldalon viszont reggelente átmenetileg korábban világosodik majd.
Az egyórás változás a szervezetünket is megviselheti
Bár az őszi óraátállítás során egy órát nyerünk, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy mindenki kipihentebben ébred majd. A szervezetünk működését ugyanis nem kizárólag az óra mutatói szabályozzák. A belső biológiai óránk, vagyis a cirkadián ritmus elsősorban a fény és a sötétség váltakozásához igazodik.
Az időpontok hirtelen megváltozása átmenetileg megzavarhatja a megszokott alvási és ébrenléti ritmust. Egyeseknél emiatt fáradtság, koncentrációs nehézség, ingerlékenység vagy alvászavar jelentkezhet. Mások viszont szinte észre sem veszik az átállást.
A szakértők általában azt javasolják, hogy az óraátállítás körüli napokban lehetőség szerint tartsuk meg a rendszeres alvási szokásainkat, és napközben töltsünk időt természetes fényben.
Ezeket az órákat külön is át kell állítani
A modern okostelefonok, számítógépek és internetkapcsolattal rendelkező eszközök többsége automatikusan átáll a téli időszámításra, amennyiben megfelelőek a dátum- és időbeállításaik. Vannak azonban olyan készülékek, amelyeknél továbbra is kézzel kell elvégezni a módosítást.
Ilyenek lehetnek például:
- a hagyományos faliórák és ébresztőórák;
- egyes mikrohullámú sütők és konyhai berendezések;
- bizonyos autók fedélzeti órái;
- régebbi digitális órák és időzítők;
- egyes fűtési és programozható vezérlőrendszerek.
Az utóbbiakra különösen érdemes odafigyelni, mert egy rosszul beállított időzítő miatt a fűtés vagy más automatikus berendezés nem a megszokott időpontban kapcsolhat be.
Tényleg megszűnhet az óraátállítás?
Az óraátállítás eltörlésének kérdése hosszú évek óta napirenden van az Európai Unióban. Az Európai Bizottság még 2018-ban javasolta a szezonális óraátállítás megszüntetését. Az Európai Parlament 2019-ben támogatta a kezdeményezést, a tagállamok között azonban azóta sem született meg a végleges megállapodás.
A legnagyobb kérdések egyike továbbra is az, hogy az egyes országok a nyári vagy a téli időszámítást választanák-e véglegesen.
A kérdés 2026-ban sem került le a napirendről. Az Európai Bizottság januári tájékoztatása szerint új vizsgálat indult az óraátállítás megszüntetésének lehetséges következményeiről, amelynek eredményeit az év végéig várják.
Ez azonban még nem jelenti azt, hogy megszületett volna a döntés az átállítás eltörléséről. Egyelőre tehát biztos, hogy 2026. október 25-én Magyarországon ismét vissza kell állítani az órákat.
Mikor lesz a következő óraátállítás?
A téli időszámítás 2027. március 28-ig tart. Ekkor, vasárnap hajnalban ismét előre kell állítani az órákat: 2 óráról 3 órára ugrik majd az idő.
Addig azonban még előttünk állnak az év legsötétebb hónapjai.
Az idei őszi óraátállításra ezért nemcsak az órák átállítása miatt érdemes felkészülni. A korábbi sötétedés a közlekedéstől kezdve a délutáni programokig számos hétköznapi tevékenységünkre hatással lehet.