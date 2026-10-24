Óraátállítás 2026: vasárnap hajnalban minden megváltozik, erre kell figyelni

Vasárnap hajnalban véget ér a nyári időszámítás, és egy órával hosszabb lesz az éjszaka Magyarországon. Az óraátállítás 2026. október 25-én esedékes, amikor hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. A téli időszámítás kezdetével egy órával többet alhatunk, ugyanakkor esténként korábban fog sötétedni. A megváltozó napirend és fényviszonyok egyesek számára kellemetlenséget okozhatnak, különösen az idősebbek viselhetik nehezebben az átállást – írja a Portfolio.

Óraátállítás 2026: téli időszámítás és nyári időszámítás (illusztráció) Fotó: Pexels

Óraátállítás 2026: mikor és merre kell állítani az órákat?

Az őszi óraátállítás minden évben október utolsó vasárnapjára esik. Ilyenkor az órákat egy órával visszaállítjuk, vagyis hajnali 3 órakor ismét 2 órát mutatnak majd.

Tavasszal ennek az ellenkezője történik: március utolsó vasárnapján egy órával előre kell állítani az órákat. Idén március 29-én kezdődött a nyári időszámítás, amely most október 25-én ér véget.

Bár az őszi átállás egy órával hosszabb éjszakát jelent, a szervezet belső ritmusát megzavarhatja. A korábbi sötétedéshez és a megváltozott napi időbeosztáshoz is alkalmazkodnunk kell.

Mikor törölhetik el végleg az óraátállítást?

Az óraátállítás megszüntetése már évek óta napirenden van az Európai Unióban. Az Európai Parlament 2019-ben támogatta az évenként kétszeri átállítás eltörlését, és eredetileg 2021-re tervezték a rendszer megszüntetését. A változtatás azonban azóta sem valósult meg, mivel a szükséges uniós döntéshozatal nem zárult le.

Egyelőre az sem dőlt el, hogy Magyarország a nyári vagy a téli időszámítást választaná-e véglegesen. Így továbbra is marad az évente kétszeri óraátállítás, amelynek megszüntetésére jelenleg nincs elfogadott időpont.