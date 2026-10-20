Közeleg az óraátállítás: egy órával többet alhatunk, de van egy bökkenő

Az őszi óraátállítás idén október 25-ére esik: hajnali 3 órakor 2 órára kell visszatekerni az órákat, így egy órával többet alhatunk, és kezdetét veszi a téli, pontosabban standard időszámítás.

Az óraátállítás különösen az idősebbek számára lehet megterhelő - Illusztráció

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Bár az óraátállítás elsőre előnyösnek tűnhet a hosszabb éjszaka miatt, a szervezetnek időre lehet szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon az új időrendhez.

A belső biológiai óránk a nappalok és az éjszakák váltakozásához igazodik, ezért az időpontok eltolódása átmenetileg megzavarhatja az alvást.

Előfordulhat, hogy valaki fáradtabbnak érzi magát, nehezebben alszik el, vagy a megszokottnál korábban ébred – írja a BAMA.

Az idősek különösen megérezhetik az óraátállítást

Az idősebbek számára az átállás azért is jelenthet nehézséget, mert sokan szigorú napirend szerint élnek, rendszeresen szednek gyógyszereket, vagy eleve alvási problémákkal küzdenek. Az időpontok változása emiatt a mindennapi teendők megszervezését is megnehezítheti.

Ősszel a reggelek valamivel világosabbak lehetnek, délután viszont hamarabb sötétedik.

Ez a közlekedésben is fokozott figyelmet igényel, különösen a gyalogosoktól és azoktól, akik rendszeresen szürkületben indulnak sétálni vagy bevásárolni.

Az óraátállítás eltörlése évek óta napirenden van az Európai Unióban. Az Európai Parlament 2019-ben támogatta a rendszer megszüntetését, a tagállamok azonban azóta sem jutottak közös megállapodásra, így idén is marad a megszokott rend: tavasszal előre-, ősszel pedig visszaállítjuk az órákat.

Így könnyebb lehet az átállás

A szervezet alkalmazkodását segítheti, ha nem egyik napról a másikra változtatunk a napirendünkön.

Érdemes már az átállás előtti napokban fokozatosan módosítani a lefekvés és a felkelés időpontját, reggel pedig lehetőség szerint természetes fényre menni.

Alejandro D. Chediak, a Miami Egyetem alvásgyógyászati szakembere szerint az is segítséget jelenthet, ha négy nap alatt, naponta körülbelül 15 perccel igazítjuk az alvásunk időpontját az új rendhez.

A rendszeresen szedett gyógyszerek időzítését ugyanakkor nem szabad önállóan megváltoztatni, az orvosi utasításokat továbbra is követni kell. Az alvás minőségére szintén érdemes odafigyelni: a rendszeres lefekvés és ébredés, valamint az esti koffeinfogyasztás mérséklése hozzájárulhat a pihentetőbb éjszakákhoz.