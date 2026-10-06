A Covid alatt volt utoljára ilyen: korábban kell idén átállítani az órákat, mint sokan hinnék

Hamarosan ismét át kell térnünk a nyári időszámításról a téli időszámításra. Azonban idén korábban lesz az óraátállítás, mint arra sokan számítanak. Mutatjuk a pontos időpontot, és azt is, amivel mindenki bajlódik tavasszal és ősszel is, hogy merre kell állítani az órát?

2020-ban esett utoljára ilyen koránra az óraátállítás

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Mikor lesz az óraátállítás 2026-ban? Miért különleges az idei év?

2026-ban október 25-én, vasárnap hajnal 3-kor kell visszatekernünk az óráinkat 2-re, azaz összességében egy órával többet pihenhetünk. Ha valaki úgy érzi, rendkívül korai az időpont, nem téved. Mivel az őszi óraátállítás mindig október utolsó vasárnapjára esik, az október 25. a lehető legkorábbi időpont, amikor átállhatunk a téli, azaz standard időszámításra. Legutóbb 2020-ban, azaz 6 évvel ezelőtt, a Covid-világjárvány első évében esett ilyen koránra az óraátállítás. További érdekesség: öt évvel ezelőtt, 2021-ben volt a lehető legkésőbb az óraátállítás: 31-én.

Miért viseli meg a szervezetünket az óraátállítás?

Ugyancsak tévhit, hogy csupán a téliről a nyári időszámításra való átállás viseli meg a szervezetünket, hiszen egy órával hamarabb kell kelnünk, 60 perccel kevesebbet pihenhetünk. Az igazság azonban az, hogy mindkét óraátállítás hasonlóképp megterhelő, mert megzavarhatja a szervezet cirkadián ritmusát, azaz belső óráját. A cirkadián ritmus nagyjából 24 órás biológiai ciklust jelent. Hatással van többek között az alvás és ébrenlét váltakozására, a testhőmérsékletre, valamint bizonyos hormonális folyamatokra is. Amikor hirtelen megváltozik a megszokott napirendünk, a belső óránknak időre lehet szüksége az alkalmazkodáshoz. Épp emiatt van, hogy egy ilyen átállás után álmosabbak vagyunk vagy épp nehezebben alszunk el.

Mikor szűnik meg az óraátállítás?

Noha az Európai Unióban évek óta napirenden van a téli-nyári időszámítás váltogatásának megszüntetése, az ügyben nemigen született előrelépés az utóbbi időben. Valójában még a szakemberek sem egyeztek meg abban, melyik lenne a jobb, a télit, vagy a nyárit megtartani: mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai.