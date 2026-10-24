Közeleg az óraátállítás: így hat a szervezetre és ennyi időbe telik az alkalmazkodás

Október 25-én, vasárnap hajnalban lesz az idei őszi óraátállítás: ekkor az órákat 3-ról 2-re kell visszatekerni, vagyis egy órával hosszabb lesz az éjszaka. Ősszel tehát egy plusz órával többet alhatunk, cserébe viszont korábban sötétedik, a gyakorlatban pedig sokan már naplemente után térnek haza a munkából, míg a nap nagy részét zárt térben töltik. Marta Jackowska professzor, az SWPS Egyetem Pszichológiai Karának munkatársa egy interjú során úgy becsülte meg, a napfénynek való kitettség korlátozása megnehezíti a szervezet számára az új napi rutinhoz való alkalmazkodást.

Így hat a szervezetre az óraátállítás / Fotó: Shutterstock

Óraátállítás: így hat a szervezetre

A biológiai óra meghatározza az alvási és ébrenléti ritmusunkat, befolyásolja az emésztést, a testhőmérsékletet, de még a hangulatot is

- magyarázta el a professzor, hozzátéve, a biológiai óra működése összefügg a természetes fénnyel, így az óra eltolása az aktivitás és a pihenés időpontját is megváltoztatja.

Maga az óraátállítás tehát rövid, a szervezet alkalmazkodása azonban sokkal tovább tart: a szakértő szerint átlagosan egy-két hetet ölel fel ősszel és tavasszal egyaránt, bár ez egyéntől függő.

Kiket érint leginkább az óraátállítás?

A késői kronotípusú embereknél előfordulhat, hogy a belső ritmusuk hosszú ideig nincs szinkronban a munkaidővel, a gyermekgondozással és egyéb feladatokkal.

Bizonyítékok vannak arra, hogy a késői kronotípusú emberek biológiai órája nem alkalmazkodik ehhez a változáshoz

– mutatott rá a pszichológus.

Az óraátállítás leggyakoribb negatív tünetei közé tartozik az alváshiány és a rossz hangulat, Jackowska professzor azonban kiemelte, a következmények ennél még súlyosabbak is lehetnek.

Tudományos tanulmányok kimutatták, hogy az óraátállítás éjszakáján, mind ősszel, mind tavasszal megnő a halálos kimenetelű autóbalesetek kockázata, valamint a téli-nyári időszámítás közötti átállást követően közvetlenül a munkahelyi balesetek és a szívrohamok kockázata is

– hangsúlyozta a szakértő.

(Via)

Az alvászavar kezelése az óraátállításkor

Az őszi óraátállítás, vagyis az időállítás leginkább az alvás-ébrenlét ritmusán keresztül lehet érezhető. Ősszel ugyan kapunk egy plusz órát, ám ettől még nem biztos, hogy mindenki azonnal át tud állni az új napirendre. Ha valaki néhány napig rosszabbul alszik, annak sokszor segíthet, ha fokozatosan visszaáll a megszokott lefekvési és ébredési időre. Érdemes napközben természetes fényben tartózkodni, este pedig mérsékelni az erős fényeket és a képernyőhasználatot. Az alvászavar kezelése viszont már más kérdés: amennyiben az alvási problémák tartósan fennállnak, rendszeresen visszatérnek vagy jelentősen rontják a nappali közérzetet és teljesítményt, érdemes szakemberhez fordulni, mert az alvászavaroknak számos különböző oka lehet.