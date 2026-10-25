Ki örököl az elhunyt házastárs után? – ezek az örökösök jogai és kötelességei

Az öröklési jognak két, régi magánjogi gyökerű jogintézménye is létezik. Ezek egyrészt védik a túlélő házastársat, másrészt az örökhagyó ágán akarja tartani az adott vagyontárgyat a gyermektelen házasságok esetében. Az új Ptk.-ban mind a kettőt fenntartották. Az özvegyi jog nem más, mint a túlélő házastársnak a holtig tartó haszonélvezeti joga az örökhagyóval közösen lakott lakáson, és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon. Ezen a vagyontárgyon – tehát az utolsó házastársi közös lakáson – a túlélő házastárs leszármazó mellett soha nem fog állagot örökölni, csakis egy holtig tartó haszonélvezeti jogot. Az örökösökre is szigorú szabályok vonatkoznak.

Balogi Zsófia tisztázta az örökös fogalmát Fotó: Origo

Ez a házasságnak, mint jogintézménynek a természetéből átnyúló, egyfajta halálon túli gondoskodásnak a modern kori leképeződése, hogy ne lehessen az ingatlanból az özvegyet az akarata ellenére kirakni. Ebből is következik, hogy a haszonélvezeti jog nem korlátozható és a házastárssal szemben a megváltása ne igényelhető. Ha a házastárs ezt kifejezetten kéri, akkor a megváltás ellenértékeként egy gyermekrész illeti meg

– mondta az Origónak Balogi Zsófia.

A házastárs is örökös

A leszármazóval együtt történő öröklés esetén minden más vagyontárgyon a házastárs örököl egy gyermekrészt. Ha nincs leszármazó és szülő sem, a házastárs örököl, szülő mellett pedig a felszálló öröklés is érvényesül. Ebben az esetben a házastárs leszármazóval szembeni védelme nyilvánul meg.

„Az örökhagyóval fennálló életközösséget és ennek a házasságnak, mint jogintézménynek az értékét védi ez a jogintézmény. Ha nem áll fenn az életközösség az örökhagyó halálakor, és ennek helyreállítására nem is volt már kilátás – azaz az életközösség valamennyi vonatkozásában, érzelmi, nemi és nem gazdasági vonatkozásban véglegesen megszűnt a felek között –, akkor a házastárs kiesik az öröklésből. Jó példa erre hogy a felek még nem váltak el hivatalosan, de már külön éltek” – magyarázta az ügyvéd.

Az ilyen feltételek esetén megvalósuló kiesés csak relatív hatályú, ami azt jelenti, hogy kifejezetten hivatkozni kell rá, és csak az hivatkozhat rá, aki a kiesés esetén örökölne vagy feltétlenül mentesülne. Hiába szűnt meg az életközösség, ha erre nem hivatkozik az örökösként érdekelt.