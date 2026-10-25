Ki örököl az elhunyt házastárs után? – ezek az örökösök jogai és kötelességei

Az öröklési jognak két, régi magánjogi gyökerű jogintézménye is létezik. Ezek egyrészt védik a túlélő házastársat, másrészt az örökhagyó ágán akarja tartani az adott vagyontárgyat a gyermektelen házasságok esetében. Az új Ptk.-ban mind a kettőt fenntartották. Az özvegyi jog nem más, mint a túlélő házastársnak a holtig tartó haszonélvezeti joga az örökhagyóval közösen lakott lakáson, és az ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon. Ezen a vagyontárgyon – tehát az utolsó házastársi közös lakáson – a túlélő házastárs leszármazó mellett soha nem fog állagot örökölni, csakis egy holtig tartó haszonélvezeti jogot. Az örökösökre is szigorú szabályok vonatkoznak.
Ez a házasságnak, mint jogintézménynek a természetéből átnyúló, egyfajta halálon túli gondoskodásnak a modern kori leképeződése, hogy ne lehessen az ingatlanból az özvegyet az akarata ellenére kirakni. Ebből is következik, hogy a haszonélvezeti jog nem korlátozható és a házastárssal szemben a megváltása ne igényelhető. Ha a házastárs ezt kifejezetten kéri, akkor a megváltás ellenértékeként egy gyermekrész illeti meg
– mondta az Origónak Balogi Zsófia.
A házastárs is örökös
A leszármazóval együtt történő öröklés esetén minden más vagyontárgyon a házastárs örököl egy gyermekrészt. Ha nincs leszármazó és szülő sem, a házastárs örököl, szülő mellett pedig a felszálló öröklés is érvényesül. Ebben az esetben a házastárs leszármazóval szembeni védelme nyilvánul meg.
„Az örökhagyóval fennálló életközösséget és ennek a házasságnak, mint jogintézménynek az értékét védi ez a jogintézmény. Ha nem áll fenn az életközösség az örökhagyó halálakor, és ennek helyreállítására nem is volt már kilátás – azaz az életközösség valamennyi vonatkozásában, érzelmi, nemi és nem gazdasági vonatkozásban véglegesen megszűnt a felek között –, akkor a házastárs kiesik az öröklésből. Jó példa erre hogy a felek még nem váltak el hivatalosan, de már külön éltek” – magyarázta az ügyvéd.
Az ilyen feltételek esetén megvalósuló kiesés csak relatív hatályú, ami azt jelenti, hogy kifejezetten hivatkozni kell rá, és csak az hivatkozhat rá, aki a kiesés esetén örökölne vagy feltétlenül mentesülne. Hiába szűnt meg az életközösség, ha erre nem hivatkozik az örökösként érdekelt.
Ha a túlélő házastársnak van közös vagyoni igénye, például az örökhagyó után marad egy bankszámla, az azon lévő összegről azt kell vélelmezni, hogy az házastársi közös vagyon része. Ebből következik, hogy a hagyatékba csak annak egyketted része tartozik, a másik felére a házastárs házassági vagyonjogi igényt támaszthat.
Ha ezt jelzi a hagyatéki eljárásban, az örökhagyó hagyatékán az örökösök csak a felén fognak osztozkodni
– szögezte le a szakjogász.
Mit jelent az ági vagyon fogalma?
A régi Ptk.-hoz képest megváltozott ugyan, de megmaradt az ági vagyon jogintézménye. Ez akkor lényeges, ha az örökhagyónak nincs leszármazója.
Az örökhagyó ágáról származó vagyontárgy esetén az a cél, hogy ezt lehetőség szerint az örökhagyó ágán maradjon. Ilyenkor nem az általános öröklés következik be a túlélő házastárs javára, hanem felszálló öröklés, vagyis a szülők örökölnek.
Ha a szülők is kiesnek, a helyettesítés általános szabályai szerint a testvérek is örökölnek. A jogalkotói cél, hogy a rövid ideig fennálló házasságoknak ezen örökjogi joghatását kiküszöböljék, hogy ezek az ingatlanok ne jussanak át a másik házastárs ágára, vagyis ne kerülhessenek be a másik házastárs a hagyatékába – részletezte Balogi Zsófia.
Minden ági vagyonnak tekinthető az, ami az örökhagyóra az örökhagyójáról vagy az örökhagyó felmenőjéről ingyenesen származott. A testvértől, vagy a testvér és az örökhagyó közös felmenőjéről ingyenesen háramló vagyontárgy is ági vagyonnak minősül. A lényeg tehát a szerzés ingyenessége, ajándékozással vagy öröklés útján.
A korábbi Ptk. nem ismerte az ági vagyon redintegrációját, azaz a helyébe lépő vagyontárgy ági vagyoni jellegének megállapítását, vagy ági vagyoni jellegűvé minősítését, mert ez pont szembe ment volna az általános jogalkotói céllal. Ez összefüggésben áll azzal a főszabállyal, hogy az ági vagyontárgyat természetben kell kiadni.
Ha az ági vagyontárgy az örökhagyó halálakor már nincs meg, nem adható ki. Ha viszont a helyébe lépett valami más (például ingatlan ára vagy biztosítási összeg), az is ági vagyonnak számíthat. Az ági vagyoni jelleg megállapítása nem automatikus, az érdekelt örökösnek külön kérnie kell.
A haszonélvezeti jog védi az özvegyet
A túlélő házastársat haszonélvezeti jog illeti meg az ági vagyonon. Ennek megváltását (pénzbeli megváltását) bármelyik fél kérheti, aminek az ellenértéke az ági vagyon 1/3-a. A Ptk. kifejezetten felsorolja azokat az okokat, amelyekre tekintettel a kitagadás érvényesen megtehető. A kitagadás okát mindig egyértelműen meg kell jelölni a végrendeletben. Ebből következik, hogy ez az örökhagyónak kifejezett címzett jognyilatkozata, a kitagadás, amit akár megtehet öröklési szerződésben, akár végrendeletben.
Ennek az lesz a joghatása, hogy nemcsak egyszerűen kiesik az öröklésből az adott személy, hiszen egyszerű kiesés esetén jogosult lenne a kötelesrészre, de a kötelesrésztől – a törvényes örökségből a jogalkotó által biztosított minimum részesedéstől – is elesik az ő felróható magatartása folytán.
Kitagadni olyan súlyos magatartás miatt lehet valakit, mint az örökhagyó vagy hozzátartozója élete elleni törés, a végakarat szabad nyilvánításának megakadályozása, az örökhagyóval szembeni törvényes tartási kötelezettség elmulasztása, vagy más, az örökhagyó érdekét súlyosan sértő cselekedet.
Bár a törvényi felsorolás zárt, azaz a kitagadási okok önkényesen nem bővíthetők, ezeken belül a törvény nem részletezi az összes lehetséges magatartást, a konkrét okot mindig kifejezetten meg kell jelölni a végrendeletben, lehetőség szerint jogszabályhelyre hivatkozással, különben a rendelkezés megtámadható és részben érvénytelen lehet. A kötelesrész nem tulajdoni, hanem elévülő, kötelmi jellegű igény, amelyet általában a hagyatéki eljárásban kell jelezni, és mértéke a törvényes örökrész egyharmada. Kiszámításához a hagyaték tiszta értékét kell alapul venni, a hagyaték örökhagyó általi tudatos kiüresítése esetén pedig gyakorlatilag egy „fiktív” hagyatékot kell képezni, amelyhez - többek között - hozzá kell számítani az örökhagyó halála előtti tíz éven belül adott ingyenes ajándékok juttatáskori értékét is, kivéve, ha az örökhagyó a betudási kötelezettséget kifejezetten elengedte. A kötelesrészre jogosultak kielégítése a hagyatéki tartozások sorrendjében történik, megelőzve az örökösöket és a hagyományosokat, de a temetési és a hagyatéki eljárás költségei még őket is megelőzik. Ezt az igényt főként külön perben lehet érvényesíteni, de a felek a hagyatéki eljárás során egyezséget is köthetnek egymással.