Újabb borzalom Magyarországon: összekötözött kiskutyát dobtak ki élve a kukába

Egy kaposvári Facebook-csoportban osztották meg a szörnyű hírt: valaki összekötözte egy kiskutya lábait és a száját is, majd a szemetesbe dobta. Az eset a kaposvári Tesco közelében történt, az állatvédők reménykednek, hogy volt a környéken kamera, amely rögzítette az esetet.

Fotó: Facebook

"Igen, ez Kaposvár. Kanizsai u. Kukába rakott összeragasztott kölyökkutya. Kaposvár, a lehetőségek városa...ha túléled, ugye? " - írta a posztoló.

A kiskutyának még a száját is lekötözték, nehogy ugatni vagy nyüszögni tudjon, hogy felhívja magára a figyelmet. Így isteni csoda, hogy valaki rátalált. A képeket a kiskutyáról itt láthatod.

A kommentelők érthető okokból teljesen kiakadtak. Feljelentés fog történni, így a rendőrség kikérheti a kamerák felvételeit, amely segítségével azonosítani lehet majd az elkövetőt.

Többen is megjelölték a posztban Gajdos Lászlót, a Tisza élő környezetért felelős miniszterét, hogy cselekedjen.