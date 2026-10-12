Elkezdődtek az őszi érettségik – mutatjuk a vizsgák időpontjait és a legfontosabb tudnivalókat

Mikor és milyen tantárgyakból tartják az őszi érettségi írásbeli vizsgáit?

Hányan érettségiznek idén ősszel, és milyen feladatokra számíthatnak?

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Október 12-én, hétfőn megkezdődtek a 2026-os őszi érettségi írásbeli vizsgái. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint országszerte közel 25 ezer vizsgázó vesz részt az érettségi időszakban, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelivel indul. A következő napokban matematikából, történelemből és idegen nyelvekből is számot adnak tudásukról a jelentkezők – olvasható az Oktatási Hivatal honlapján.

Elkezdődött a 2026-os őszi érettségi (illusztráció)

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

Hányan vesznek részt a 2026-os őszi érettségin?

Az Oktatási Hivatal adatai szerint idén ősszel 221 intézményben várhatóan 24 582-en érettségiznek, a lebonyolításban pedig 275 vizsgabizottság működik közre.

A jelentkezők összesen közel 25 800 vizsgát tesznek, ebből mintegy 14 900-at emelt, 10 900-at pedig középszinten. A legtöbben előrehozott érettségire jelentkeztek, ezek aránya 56 százalék, míg a szintemelő vizsgáké 30 százalék.

Emellett javító, ismétlő, rendes, kiegészítő és pótló érettségiket is tartanak. A vizsgaidőszakban középszinten 51, emelt szinten 39 tantárgyból lehet vizsgázni, az idegen nyelven teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva.

Mikor lesznek az őszi érettségi írásbeli vizsgái 2026-ban?

Az írásbeli érettségik október 12. és 22. között zajlanak. A délelőtti vizsgák 8 órakor, a délutániak pedig 14 órakor kezdődnek.

Az őszi érettségi vizsgarendje:

Október 12., hétfő: 8:00 – magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv (középszint); 14:00 – földrajz.

Október 13., kedd: 8:00 – matematika; 14:00 – latin nyelv, héber nyelv.

Október 14., szerda: 8:00 – történelem; 14:00 – francia nyelv.

Október 15., csütörtök: 8:00 – angol nyelv; 14:00 – kémia, honvédelmi alapismeretek, gazdasági ismeretek (emelt szint), természettudomány (középszint).

Október 16., péntek: 8:00 – nemzetiségi nyelv és irodalom; 14:00 – vizuális kultúra, filozófia.

Október 19., hétfő: 8:00 – német nyelv; 14:00 – belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret.

Október 20., kedd: 8:00 – digitális kultúra; 14:00 – orosz nyelv és más idegen nyelvek.

Október 21., szerda: 8:00 – olasz nyelv; 14:00 – biológia, közigazgatási ismeretek (emelt szint).

Október 22., csütörtök: 8:00 – spanyol nyelv; 14:00 – fizika, ének-zene.

A részletes időpontok az Oktatási Hivatal hivatalos vizsganaptárában találhatók.