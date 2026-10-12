Elkezdődtek az őszi érettségik – mutatjuk a vizsgák időpontjait és a legfontosabb tudnivalókat

- Mikor és milyen tantárgyakból tartják az őszi érettségi írásbeli vizsgáit?
- Hányan érettségiznek idén ősszel, és milyen feladatokra számíthatnak?
- Mikor lesznek a szóbeli vizsgák, és mikor jelennek meg a hivatalos megoldások?
Október 12-én, hétfőn megkezdődtek a 2026-os őszi érettségi írásbeli vizsgái. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint országszerte közel 25 ezer vizsgázó vesz részt az érettségi időszakban, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelivel indul. A következő napokban matematikából, történelemből és idegen nyelvekből is számot adnak tudásukról a jelentkezők – olvasható az Oktatási Hivatal honlapján.
Hányan vesznek részt a 2026-os őszi érettségin?
Az Oktatási Hivatal adatai szerint idén ősszel 221 intézményben várhatóan 24 582-en érettségiznek, a lebonyolításban pedig 275 vizsgabizottság működik közre.
A jelentkezők összesen közel 25 800 vizsgát tesznek, ebből mintegy 14 900-at emelt, 10 900-at pedig középszinten. A legtöbben előrehozott érettségire jelentkeztek, ezek aránya 56 százalék, míg a szintemelő vizsgáké 30 százalék.
Emellett javító, ismétlő, rendes, kiegészítő és pótló érettségiket is tartanak. A vizsgaidőszakban középszinten 51, emelt szinten 39 tantárgyból lehet vizsgázni, az idegen nyelven teljesíthető vizsgatárgyakat külön számolva.
Mikor lesznek az őszi érettségi írásbeli vizsgái 2026-ban?
Az írásbeli érettségik október 12. és 22. között zajlanak. A délelőtti vizsgák 8 órakor, a délutániak pedig 14 órakor kezdődnek.
Az őszi érettségi vizsgarendje:
- Október 12., hétfő: 8:00 – magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv (középszint); 14:00 – földrajz.
- Október 13., kedd: 8:00 – matematika; 14:00 – latin nyelv, héber nyelv.
- Október 14., szerda: 8:00 – történelem; 14:00 – francia nyelv.
- Október 15., csütörtök: 8:00 – angol nyelv; 14:00 – kémia, honvédelmi alapismeretek, gazdasági ismeretek (emelt szint), természettudomány (középszint).
- Október 16., péntek: 8:00 – nemzetiségi nyelv és irodalom; 14:00 – vizuális kultúra, filozófia.
- Október 19., hétfő: 8:00 – német nyelv; 14:00 – belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret.
- Október 20., kedd: 8:00 – digitális kultúra; 14:00 – orosz nyelv és más idegen nyelvek.
- Október 21., szerda: 8:00 – olasz nyelv; 14:00 – biológia, közigazgatási ismeretek (emelt szint).
- Október 22., csütörtök: 8:00 – spanyol nyelv; 14:00 – fizika, ének-zene.
A részletes időpontok az Oktatási Hivatal hivatalos vizsganaptárában találhatók.
Milyen feladatokra számíthatnak a diákok a magyarérettségin?
Az október 12-i magyar nyelv és irodalom írásbelin középszinten 397, emelt szinten 51 vizsgázó vesz részt. Mindkét szinten 240 perc áll rendelkezésükre.
Középszinten az első 90 percben szövegértési, nyelvi és irodalmi feladatokat kell megoldani.
Ezt követően 150 perc alatt egy 500–800 szavas műértelmezést vagy témakifejtő esszét kell írni.
Emelt szinten a vizsgázók szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsort, valamint két szövegalkotási feladatot kapnak.
A műértelmezés terjedelme 600–800, a reflektáló szövegé 250–450 szó.
Mindkét szinten használható helyesírási szótár, középszinten pedig a második feladatlaphoz megfelelő irodalmi szöveggyűjtemény is. A maximálisan elérhető pontszám 100.
Mennyi ideig tart a földrajzérettségi, és milyen segédeszközök használhatók?
Földrajzból október 12-én délután középszinten 562-en, emelt szinten pedig 258-an vizsgáznak.
A középszintű írásbeli 120 percig tart. Ebből 20 perc jut a topográfiai feladatokra, 100 perc pedig a földrajzi ismereteket ellenőrző kérdésekre. Az első részhez nem használható segédeszköz, a másodikhoz viszont középiskolai földrajzi atlasz, egyszerű zsebszámológép és vonalzó használható. A maximális pontszám 90.
Emelt szinten 240 perc alatt kell megoldani a feladatokat, amelyek között természet- és társadalomföldrajzi kérdések egyaránt szerepelnek. Itt zsebszámológép és vonalzó használható, atlasz azonban nem. A vizsgázók legfeljebb 100 pontot szerezhetnek.
Mikor lesznek az őszi érettségi szóbelik, és mikor jelennek meg a megoldások?
Az írásbeli vizsgák október 22-én érnek véget. Ezt követően az emelt szintű szóbeli érettségiket november 5. és 9. között, a középszintűeket pedig november 16. és 20. között tartják.
Az Oktatási Hivatal a feladatlapokat és a hivatalos javítási-értékelési útmutatókat a vizsgát követő napon teszi közzé. A reggel 8 órakor kezdődő írásbelik feladatsorai másnap reggel 8 órától, a délutáni vizsgákéi pedig a következő napon 14 órától lesznek elérhetők. A dolgozatokat központilag kidolgozott javítási és értékelési útmutatók alapján javítják.