Milliárdos született Magyarországon: elvitték az ötös lottó főnyereményét!

Hatalmas szerencse ért egy játékost az ötös lottó szombati számsorsolásán: egyetlen telitalálatos szelvény született, amely több mint 5,1 milliárd forintot ért.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.
Ötös lottó nyerőszámok: több mint 5,1 milliárd forintot ért a telitalálat
Nyerőszámok:
12 (tizenkettő)
36 (harminchat)
68 (hatvannyolc)
84 (nyolcvannégy)
89 (nyolcvankilenc)
Nyeremények:
Egy telitalálatos szelvény volt, így a szerencsés nyertes 5 197 132 880 forinttal lett gazdagabb!
4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 3 207 775 forint;
3 találatos szelvény 2 209 darab, nyereményük egyenként 33 035 forint;
2 találatos szelvény 57 821 darab, nyereményük egyenként 4 370 forint.
Joker: 727179
1 darab Joker volt, nyereménye: 97 967 925 forint.
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