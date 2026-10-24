Milliárdos született Magyarországon: elvitték az ötös lottó főnyereményét!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki.

Ötös lottó nyerőszámok: több mint 5,1 milliárd forintot ért a telitalálat Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ötös lottó nyerőszámok: több mint 5,1 milliárd forintot ért a telitalálat



Nyerőszámok:



12 (tizenkettő)

36 (harminchat)

68 (hatvannyolc)

84 (nyolcvannégy)

89 (nyolcvankilenc)

Nyeremények:

Egy telitalálatos szelvény volt, így a szerencsés nyertes 5 197 132 880 forinttal lett gazdagabb!

4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 3 207 775 forint;

3 találatos szelvény 2 209 darab, nyereményük egyenként 33 035 forint;

2 találatos szelvény 57 821 darab, nyereményük egyenként 4 370 forint.

Joker: 727179

1 darab Joker volt, nyereménye: 97 967 925 forint.