Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szívszorító búcsú: együtt temetik el a mendei tragédiában elhunyt édesapát, édesanyát és hároméves kisfiukat

lottó

Valaki milliárdos lehetett ezekkel a számokkal! Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
4,1 milliárd forintért lehetett ikszelni. De vajon kinek kedvezett a szerencse a legutóbbi ötöslottó-sorsoláson?
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottóötös lottólottósorsolás

Kimondani is hihetetlen, de a 40. játékhéten már 4 milliárd 100 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. A hónapok óta gyűlő összegért ismét hatalmas tömegek küldtek szelvényeket játékba.

Mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait!
Mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait!
Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

2026. október 3-án a következő nyerőszámokat húzták ki:

  • 9 (kilenc)
  • 48 (negyvennyolc)
  • 51 (ötvenegy)
  • 83 (nyolcvanhárom)
  • 88 (nyolcvannyolc)

Joker: 851643

A Jokeren nem született telitalálat, a jövő héten 205 millió forintért lehet játszani. Az ötöslottón ugyancsak nem született telitalálat, legközelebb 4 milliárd 555 millió forintért lehet ikszelni.

Ide kattintva az e hét csütörtöki hatoslottó-nyerőszámokat lehet megnézni, itt pedig a múlt heti ötöslottó-számokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!