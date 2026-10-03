Valaki milliárdos lehetett ezekkel a számokkal! Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

Kimondani is hihetetlen, de a 40. játékhéten már 4 milliárd 100 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. A hónapok óta gyűlő összegért ismét hatalmas tömegek küldtek szelvényeket játékba.

Mutatjuk az ötöslottó e heti nyerőszámait!

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek az ötöslottó nyerőszámai

2026. október 3-án a következő nyerőszámokat húzták ki:

9 (kilenc)

48 (negyvennyolc)

51 (ötvenegy)

83 (nyolcvanhárom)

88 (nyolcvannyolc)

Joker: 851643

A Jokeren nem született telitalálat, a jövő héten 205 millió forintért lehet játszani. Az ötöslottón ugyancsak nem született telitalálat, legközelebb 4 milliárd 555 millió forintért lehet ikszelni.

Ide kattintva az e hét csütörtöki hatoslottó-nyerőszámokat lehet megnézni, itt pedig a múlt heti ötöslottó-számokat.