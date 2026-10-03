Valaki milliárdos lehetett ezekkel a számokkal! Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait

4,1 milliárd forintért lehetett ikszelni. De vajon kinek kedvezett a szerencse a legutóbbi ötöslottó-sorsoláson?
Kimondani is hihetetlen, de a 40. játékhéten már 4 milliárd 100 millió forint volt az ötöslottó főnyereménye. A hónapok óta gyűlő összegért ismét hatalmas tömegek küldtek szelvényeket játékba.
Ezek az ötöslottó nyerőszámai
2026. október 3-án a következő nyerőszámokat húzták ki:
- 9 (kilenc)
- 48 (negyvennyolc)
- 51 (ötvenegy)
- 83 (nyolcvanhárom)
- 88 (nyolcvannyolc)
Joker: 851643
A Jokeren nem született telitalálat, a jövő héten 205 millió forintért lehet játszani. Az ötöslottón ugyancsak nem született telitalálat, legközelebb 4 milliárd 555 millió forintért lehet ikszelni.
Ide kattintva az e hét csütörtöki hatoslottó-nyerőszámokat lehet megnézni, itt pedig a múlt heti ötöslottó-számokat.
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