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Három hétvégén is leáll a legnagyobb magyar bank: vásárolni sem lehet majd mindenütt

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A következő három hétvégén fennakadások várhatók. Mutatjuk, mire kell készülniük az OTP Bank ügyfeleinek!
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bankkarbantartásOTP Bank

Három hétvégén is leállások várhatók az egyik legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP Bank rendszerében. Október 11-én, 18-án és 25-én is lesz szolgáltatáskiesés. Persze nem kell megijedni, hiszen tervezett karbantartás miatti kiesésről van szó, amit hajnalra időzítettek, így alapvetően az éjjeli baglyokat érinti majd. Ennek ellenére nem árt tudni: az átutalást és a netes vásárlásokat is érinti majd. 

Ugyan éjjel lesz a karbantartás, de azért nem árt, ha tisztában vannak vele az OTP Bank ügyfelei!
Ugyan éjjel lesz a karbantartás, de azért nem árt, ha tisztában vannak vele az OTP Bank ügyfelei!
Fotó: Unsplash

Három hétvégén is leállnak az OTP Bank bizonyos rendszerei

A következő időpontokban várható tervezett leállás:

  • 2026. október 11-én hajnali 2 órától 5:30-ig
  • 2026. október 18-án hajnali 2 órától 4:30-ig
  • 2026. október 25-én 0 órától 4 óráig

Ez idő alatt nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások (eBIZ szolgáltatás, Electra rendszer, Vámpénztár rendszer, Webshop, Corporate API), illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása. Ugyanebben a hajnali időpontban előfordulhat, hogy egyes internet- és mobilbanki funkciók ideiglenesen nem lesznek elérhetőek.

  • 2026. október 18-án hajnali 1 órától 3 óráig

Ez idő alatt a GIRO Zrt. központi rendszerének tervezett megújítása miatt az OTP Bank által nyújtott azonnali fizetési szolgáltatásban a megbízások befogadása és feldolgozása szünetel.

Leállások a CIB Bank rendszerében

Októberben a Cik Bank több tervezett karbantartással készül. Ezekről ide kattintva lehet olvasni.

 

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