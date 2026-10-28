Szörnyű dolgok derültek ki a Kecskeméti Piarista Óvodáról. Szülők keresték meg az Indexet azzal, hogy az egyik óvónő fizikailag bántalmazza a gyerekeket és lelkileg is terrorizálja őket. Állítólag az óvoda vezetése tudott a bántalmazásokról, mégis engedik dolgozni a brutális óvónőt.

Nyakuknál és karjuknál szoríthatta meg a gyerekeket egy óvónő – vizsgálat indult Kecskeméten - Képünk csak illusztráció!

Fotó: JuJik / Shutterstock

Nyakuknál és karjuknál szoríthatta meg a gyerekeket egy óvónő – vizsgálat indult Kecskeméten

A szülő beszámolója alapján az ügy az előző tanév végén kezdődött, legalábbis ekkor derült fény az első esetekre, miután többen is jelezték a bántalmazást. Volt, aki arról számolt be, hogy

ha a gyereke rosszalkodott, akkor a pedagógus nagy erővel szorította meg a nyakát vagy a karját, az erőszaknak nyoma is maradt az említett testrészeken. Előfordult olyan is, hogy amikor egy gyermek nem akart leülni a szőnyegre, az óvónő felvette és ledobta

– idézte fel a levelet küldő szülő, aki közölte azt is, hogy amikor az érintettek jelezték a problémát az óvoda felé, „még majdnem a család ütötte meg a bokáját”. Állítása szerint volt olyan gyermek, akit már tavasszal kivettek az óvodából, mert szorongani kezdett, és pszichológushoz kellett vinni, míg más szülő szemet hunyt a történtek felett – arra hivatkozva, hogy gyermeke már úgyis iskolába megy.

A levél megemlíti azt is: az óvoda vezetője és a kecskeméti piarista intézmények vezetője is vizsgálatot indított, és „el is beszélgettek az óvónővel”, felfüggesztés vagy elbocsátás azonban ez idáig nem történt.

Az óvónő viselkedésében semmi változás sincs. Még alvásidőben sem engedi ki pisilni a kicsiket, többen ezért be is pisiltek, sőt, a gyerekek már otthon sem mernek elmenni a mosdóba. Az óvónő még mindig megszorítja a gyerekeket, ám most már a könyökhajlat belső részét célozza meg.

Az Indexnek elismerte az óvoda, hogy több szülő is panasszal élt már korábban is az óvónő ellen. Ekkor vizsgálatot folytattak és "pedagógiai gyakorlatának átgondolását kérték". A mostani bejelentések után is vizsgálódnak, most már "az érintett munkatárs kizárólag másik szakemberrel együtt tartózkodhat a gyerekek közelében".